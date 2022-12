Regali di Natale: da Smartbox ecco le 12 nuove pochette regalo

Le carte regalo Smartbox sono perfette per trasformare il weekend, o un rigenerante break infrasettimanale, in un momento dedicato alle proprie passioni

Nella stagione in cui, più di ogni altra, ci si ritrova a dover scovare idee originali per una sorpresa dalla marcia in più, a risolvere la situazione arriva l’ultima novità firmata Smartbox: una collezione di 12 nuovissime idee regalo per vivere giornate da sogno!

Dallo styling tutto nuovo, le pochette regalo Smartbox si presentano in un pack coloratissimo e super divertente, perfetto per essere appeso all’albero e dare così un tocco di originalità e creatività ai tradizionali addobbi natalizi. Una nuova ispirazione per chi quest’anno vuole uscire dagli schemi e donare il piacere di un’emozione inaspettata: un gesto semplice per evadere dalla routine settimanale, aprendo le porte a mondi interi di esperienze.

Grazie alla grandissima scelta di attività disponibili, queste pochette regalo firmate Smartbox sapranno trasformare il weekend, o un rigenerante break infrasettimanale, in un momento dedicato alle proprie passioni: un ampio range di esperienze perfette per una dolce evasione in cui staccare dalla monotonia quotidiana, o attività all’insegna del divertimento, per coltivare i propri interessi o cimentarsi con qualcosa di mai provato. Accedere alle esperienze è facilissimo: con pochi click si registra il numero di assegno regalo e il codice di conferma sul sito www.smartbox.com, infine basta procedere con la prenotazione online!

Per dare un twist alla settimana o per un weekend davvero speciale

Con Carta Weekend Smartbox offre quattro tipologie di soggiorno, ognuna disponibile nella versione con 1 o 2 notti. Un totale di 8 idee regalo, che permetteranno di vivere rilassanti evasioni all’insegna del gusto o del benessere, ma anche romantiche fughe tra i pittoreschi paesaggi dell’entroterra italiano, oppure a spasso tra le più belle regioni d’Europa o alla scoperta delle sue metropoli.

WEEKEND CON GUSTO

700 esperienze gastronomiche a spasso per l’Italia insieme

Un soggiorno di 1 notte per due persone, con una ricca colazione e romantico tête à tête all’ora di cena, dedicato a chi ama viaggiare e scoprire i sapori tradizionali del territorio. Percorsi gastronomici, esclusive creazioni di Chef esperti e stuzzicanti menù fusion, da assaporare insieme ad una persona speciale per un momento da vivere con il cuore e con il palato.

Prezzo: 99,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

WEEKEND DI BENESSERE

150 idee per un momento di relax da concedersi in 2

Una parentesi di wellness assoluto in cui ritagliarsi attimi di puro relax, da trascorrere insieme alla propria metà, in hotel e agriturismi nelle più suggestive località di tutta Italia. Qui sarà possibile concedersi un rilassante soggiorno di 1 notte, completo di colazione e momento benessere per 2 persone, da vivere in piscina o tra i profumi inebrianti di una SPA.

Prezzo: 69,90€

Validità: 3 anni e 3 mesi

PER STACCARE

1.500 soluzioni per un romantico weekend rigenerante

Tre giorni di evasione per 2 in cui staccare la spina e ritrovare il benessere in deliziosi hotel, agriturismi bucolici o rustici B&B. Una parentesi da vivere insieme a chi si ama in oltre 1000 strutture selezionate, perfette per visitare suggestivi borghi francesi, pittoresche vie spagnole o i romantici paesaggi dell’entroterra italiano.

Prezzo: 119,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

WEEKEND IN EUROPA

Tre giorni alla scoperta delle grandi città europee a scelta tra 2600 location

Per gli amanti del viaggio che non vedono l’ora di partire alla scoperta di nuove culture e tradizioni secolari, un romantico soggiorno in Europa è l’ideale! Smartbox propone 2 notti con colazione per 2 persone in hotel e caratteristici B&B per la vacanza che si è sempre sognato.

Prezzo: 199,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

Per gli spiriti più active… un mondo di esperienze

Con un totale di quattro idee regalo, Carta Attività è perfetta per sorprendere i propri cari con un mix di emozioni. Ciascuna offre un’ampia selezione di esperienze, per vivere giornate entusiasmanti tra canyoning e arrampicata oppure soggiorni di 1 o 2 notti tra relax, gusto e sport.

30.000 ESPERIENZE

Migliaia di idee regalo per un weekend al cardiopalma

Una card con una ricca selezione di attività per un regalo da vivere tutto d’un fiato, che farà la gioia degli spiriti più avventurosi. Non solo deliziose cene per 2 persone, o rigeneranti trattamenti benessere per 1 o 2 persone, ma anche emozionanti attività da 1 fino a 4 persone a scelta tra una selezione di pura adrenalina: parapendio, quad, downhill, zipline, rafting ed equitazione.

Prezzo: 49,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi