Perdita udito: Eli Lilly si accorda con Akouos per terapie geniche

Eli Lilly ha concluso un accordo definitivo per l’acquisizione di Akouos per terapie geniche in fase di sperimentazione per il trattamento di patologie dell’orecchio interno

Eli Lilly ha concluso un accordo definitivo per l’acquisizione di Akouos per 12,50 dollari per azione in contanti, pari a circa 487 milioni di dollari, raccogliendo un portafoglio di terapie geniche in fase di sperimentazione per il trattamento di patologie dell’orecchio interno, tra cui l’ipoacusia neurosensoriale. L’acquisizione comprende anche un diritto di valore contingente (CVR) fino a 3 dollari per azione in contanti, che porta il valore totale potenziale dell’operazione a circa 610 milioni di dollari.

L’asset principale di Akouos, AK-OTOF, è una terapia genica basata su vettori adeno-associati (AAV) in fase di sviluppo per la perdita dell’udito dovuta a mutazioni nel gene OTOF. E’stato recentemente autorizzato dalla Fda a entrare in una prima sperimentazione pediatrica di Fase I/II sull’uomo.

Akouos sta cercando di trattare anche altre patologie dell’orecchio interno che causano la perdita dell’udito. Il programma AK-CLRN1, ad esempio, è rivolto a una rara malattia autosomica recessiva chiamata Usher di tipo 3A. Un altro programma, AK-antiVEGF, è rivolto allo schwannoma vestibolare, un tipo di tumore non canceroso che cresce su un nervo chiave che collega l’orecchio al cervello.

Daniel Skovronsky, presidente dei Lilly Research Laboratories, ha dichiarato che “la terapia genica offre enormi opportunità di fornire trattamenti duraturi per i pazienti con malattie geneticamente definite”. L’accordo segna la seconda acquisizione di Eli Lilly nel campo della terapia genica, dopo l’acquisto da un miliardo di dollari di Prevail Therapeutics all’inizio del 2021, grazie al quale ha ottenuto terapie geniche a base di AAV9 per le malattie neurodegenerative. Nel frattempo, all’inizio di quest’anno l’azienda ha presentato un investimento di 700 milioni di dollari per creare una nuova struttura di medicina genetica a Boston.

“Con Akouos, siamo ottimisti sulla possibilità di fare la differenza per le persone affette da perdita dell’udito e da altre patologie dell’orecchio interno”, ha dichiarato Skovronsky.

Il prezzo di acquisto pagabile alla chiusura rappresenta un premio di circa il 121% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per il volume di 30 giorni delle azioni ordinarie di Akouos, terminato il 17 ottobre. Tuttavia, è inferiore al livello di 17 dollari per azione a cui Akouos ha venduto le azioni con la sua offerta pubblica iniziale nel 2020.

Pagamenti futuri legati all’arruolamento nello studio

Eli Lilly ha dichiarato che i CVR saranno pagati principalmente in base all’arruolamento dei partecipanti agli studi clinici. In particolare, i detentori di CVR riceveranno 1,00 dollari per azione se a un quinto paziente verrà somministrato AK-OTOF in uno studio di Fase I o Fase I/II entro la fine del 2024. Un altro pagamento di 1,00 dollari per azione dipende dal fatto che un quinto partecipante venga trattato con un prodotto di terapia genica Akouos – esclusi AK-OTOF e AK-antiVEGF – entro la fine del 2026 per una seconda forma monogenica di ipoacusia neurosensoriale.

La parte restante del CVR sarà pagata se un primo paziente verrà somministrato in uno studio di Fase III di una terapia genica Akouos – ad esclusione di AK-antiVEGF – per una forma monogenica di ipoacusia neurosensoriale, o se la FDA approverà tale prodotto; anche in questo caso il termine ultimo è la fine del 2026.

Se le condizioni non saranno soddisfatte, Eli Lilly ha dichiarato che i pagamenti diminuiranno di 0,42 dollari al mese fino alla fine del 2028, quando il CVR scadrà. “Non vi è alcuna garanzia che vengano effettuati pagamenti in relazione al CVR”, ha dichiarato l’azienda.

Il consiglio di amministrazione di Akouos raccomanda agli azionisti di offrire le proprie azioni nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto, la cui chiusura è prevista per il quarto trimestre.