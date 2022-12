Come mantenersi in salute lavorando da casa?

L’opportunità di poter lavorare da casa ha sicuramente migliorato la vita di molte persone. Il lavoro da casa permette di avere una maggiore flessibilità e di bilanciare con più facilità il lavoro e gli impegni privati. Lavorando da casa si evitano traffico e mezzi di trasporto, motivi di stress per moltissime persone. Inoltre, dal punto di vista del datore di lavoro l’impiegato che lavora da casa è più produttivo e motivato.

Nonostante i numerosi benefici, mantenersi fisicamente e mentalmente in salute quando si lavora da casa può essere impegnativo. Vediamo insieme cosa possiamo fare per raggiungere questo scopo.

Preparare la postazione di lavoro

Preparare una postazione di lavoro che non crei distrazioni e che ci permetta di matenere un postura adeguata durante le otto ore di lavoro è essenziale per la salute del proprio corpo.

In primo luogo dobbiamo disporre di tutta l’attrezzatura necessaria per lavorare da casa: sedia ergonomica, scrivania, tastiera, mouse e schermo. I computer portatili, per quanto comodi da trasportare, non permettono di assumere una postura corretta; è quindi consigliabile creare una postazione di lavoro che permetta di collegare il portatile a dispositivi esterni.

È importante in secondo luogo aggiustare altezza di sedia e schermi in modo che gli schermi siano leggermente più bassi degli occhi. Gli schermi devono essere a una distanza di almeno 50 cm dagli occhi, e i gomiti dovrebbero stare sempre appoggiati ai braccioli della sedia per mantenere le spalle rilassate. Si può inoltre far uso di un poggiapiedi se le gambe non toccano terra.

Fare molte pause

Quando si lavora in ufficio è naturale fare delle piccole pause per scambiare qualche parola con i colleghi. Nonostante questo non sia possibile quando ci si trova a casa propria, programmare delle pause è necessario per staccare la mente per qualche minuto dal lavoro che dobbiamo svolgere e per far riposare gli occhi. In questo frangente è molto utile la regola del 20-20-20, ovvero fissare qualcosa a 20 metri di distanza per 20 secondi ogni 20 minuti, per permettere agli occhi di “sgranchirsi”.

Durante una giornata di lavoro passata davanti al computer, infatti, gli occhi sono sottoposti a un notevole livello di sforzo, e se già si indossano regolarmente lenti a contatto o occhiali da vista sarebbe opportuno monitorare la condizione dei propri occhi ogni anno tramite una visita oculistica.

Restare in contatto con il proprio team

Inoltre, è fondamentale prendersi cura della salute della propria mente quando si lavora da casa. Questa modalità di lavoro infatti può incrementare la nostra sensazione di isolamento nel team. Per mantenerci in salute anche dal punto di vista mentale è necessario trovare dei modi per restare in contatto con i propri colleghi, per esempio organizzando delle video chiamate di gruppo per discutere di lavoro ma anche per scambiare qualche parola in compagnia.