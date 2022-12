Viola Palescandolo vince il premio Gold Stevie Award

Viola Palescandolo, CEO di Black Platinum Gold, vince il premio Gold Stevie Award: donne di successo da tutto il mondo premiate a Las Vegas

Viola Palescandolo, CEO di Black Platinum Gold, è stata nominata vincitrice del premio Stevie® GOLD nella categoria Best Female Solo Entrepreneur nell’ambito della 19a edizione degli Stevie Awards for Women in Business.

Gli Stevie Awards for Women in Business premiano le donne dirigenti, imprenditrici, dipendenti e le aziende da loro gestite in tutto il mondo, confermandosi come i più importanti premi aziendali del mondo.

Soprannominati Stevie dalla parola greca che significa “incoronato”, i premi sono stati consegnati alle vincitrici durante un evento di gala a cui hanno partecipato i candidati e i loro ospiti al Caesars Palace di Las Vegas, Nevada. L’evento è stato trasmesso via Livestream.

Quest’anno sono state presentate più di 1.500 candidature in oltre 100 categorie. Viola Palescandolo ha vinto nella categoria ” Best Female Solo Entrepreneur “.

“Essere una ‘solo founder’ è una grande sfida: sei sola nel prendere decisioni, nel tenere in piedi tutto, nel far fronte agli imprevisti. Per me questo percorso è una sfida continua, ma anche ciò che mi permette di esprimermi all 100%, costruendo passo dopo passo il mio ruolo e la mia strada. Questo premio è una soddisfazione immensa per me, e motivo di grande orgoglio. Spero che questo riconoscimento possa essere d’ispirazione per tutti coloro che desiderano creare la loro azienda” – Viola Palescandolo, Founder e CEO di Black Platinum Gold.

I vincitori dei premi Stevie Gold, Silver e Bronze sono stati determinati dalla media dei punteggi assegnati da più di 200 professionisti del settore in tutto il mondo, che hanno lavorato in otto giurie.

Quest’anno gli Stevie Awards for Women in Business sono stati integrati dalla quarta edizione della Women|Future Conference, una tre giorni di formazione e networking che si è svolta virtualmente, dove Viola Palescandolo è stata invitata come relatrice per la sessione Entrepreneurship “Turn Passion into Profit”:

“Piuttosto che concentrarti su come trarre profitto dalla tua passione, devi investire tutte le tue energie, tempo, impegno e risorse nella costruzione del tuo scopo. Questo non ha prezzo ―e il profitto seguirà” ― Viola Palescandolo.

Black Platinum Gold

Fondata da Viola Palescandolo, ingegnere navale, esperta di superyacht di lusso e appassionata viaggiatrice, Black Platinum Gold è la prima azienda del suo genere e l’unica piattaforma di aste di viaggi di lusso al mondo. L’azienda riesce a connettere in modo unico viaggiatori e strutture ricettive di lusso vendendo all’asta soggiorni e vacanze in hotel esclusivi e rinomati in tutto il mondo. BPG offre una facile accessibilità da qualsiasi parte del mondo e partner di alto livello come The Ritz-Carlton, Kempinski, Nobu, LUX* Resorts & Hotels, Red Carnation Hotels, molti membri di The Leading Hotels of the World, Relais & Châteaux e Small Luxury Hotels of The World.

Nel mondo odierno dei viaggi, Black Platinum Gold rende possibile l’apice del lusso e dello stile di vita.