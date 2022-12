Tumori del sangue: Gilead Sciences e MacroGenics uniscono le forze

Gilead Sciences e MacroGenics hanno stipulato un accordo per sviluppare anticorpi bispecifici per il trattamento dei tumori ematologici

Gilead Sciences e MacroGenics hanno stipulato un accordo di licenza e collaborazione del valore massimo di 1,7 miliardi di dollari per sviluppare anticorpi bispecifici per il trattamento dei tumori ematologici. Secondo i termini dell’accordo, Gilead pagherà a MacroGenics 60 milioni di dollari in anticipo. In seguito, MacroGenics avrà diritto a un massimo di 1,7 miliardi di dollari in varie pietre miliari “biobucks”, tra cui la nomina del target, le commissioni per le opzioni e le pietre miliari di sviluppo, regolatorie e commerciali.

MacroGenics avrà anche diritto a royalties a due cifre sulle vendite nette globali di MGD024, se approvato, e a una royalty fissa sulle vendite nette globali dei prodotti previsti dagli altri due programmi.

“Riteniamo che MGD024, con il suo potenziale di riduzione della CRS (sindrome da rilascio di citochine) e la possibilità di un dosaggio intermittente grazie a un’emivita più lunga, possa tradursi in un dosaggio più agevole per il paziente e in risultati clinici migliori”, ha commentato Bill Grossman, responsabile dello sviluppo clinico oncologico di Gilead.

La notizia dell’accordo di licenza ha fatto salire le azioni di MacroGenics fino al 34% negli scambi pre-mercato. La partnership comprende tre programmi: MGD024, un anticorpo bispecifico che lega CD123 e CD3, e altri due anticorpi bispecifici. MGD024 è in fase di sviluppo per i tumori del sangue, tra cui la leucemia mieloide acuta (AML) e le sindromi mielodisplastiche (MDS).

Il prodotto è stato sviluppato utilizzando la piattaforma tecnologica DART di MacroGenics. MGD024 è stato progettato per ridurre la probabilità di sindrome da rilascio di citochine, una reazione eccessiva del sistema immunitario potenzialmente pericolosa per la vita. La piattaforma DART aumenta inoltre l’entità dell’attività antitumorale generando un’emivita più lunga che consente un dosaggio intermittente.

“L’esperienza bispecifica di MacroGenics si integra naturalmente con i punti di forza del portafoglio di Gilead nell’immuno-oncologia e con il nostro franchise ematologico in crescita”, ha dichiarato lunedì Bill Grossman, a capo dello sviluppo clinico oncologico di Gilead.

Il CD123 è un target farmacologico perseguito da diverse case farmaceutiche come bersaglio promettente per i tumori ematologici, come la leucemia mieloide acuta e le sindromi mielodisplastiche. Poiché il CD123 si trova anche sulle cellule sane, la finestra terapeutica è relativamente stretta, il che può rappresentare una sfida per quanto riguarda la frequenza di dosaggio.

MGD024 di MacroGenics è prodotto sulla sua piattaforma DART, che secondo l’azienda produce molecole con una struttura più stabile. Come la maggior parte dei bispecifici antitumorali, si lega a un antigene tumorale da un lato e al CD3 delle cellule T dall’altro; tuttavia, secondo l’azienda, la componente CD3 è progettata per ridurre al minimo la sindrome da rilascio di citochine, riducendo così la tossicità. MacroGenics dispone di due piattaforme tecnologiche distinte: DART e TRIDENT. DART crea derivati di anticorpi in grado di legarsi a due bersagli diversi anziché a uno solo.

TRIDENT si basa sulla piattaforma DART ed è costruito su una molecola DART portatrice di Fc. Si tratta di un formato simile alle immunoglobuline (Ig) che integra un dominio Fab aggiuntivo in grado di agganciare un antigene indipendente. Questa terza specificità ha un meccanismo d’azione più ampio rispetto a una molecola bispecifica.

MacroGenics ha somministrato il primo paziente nello studio di Fase I di MGD024 in pazienti con neoplasie ematologiche CD123-positive, ha dichiarato l’azienda nella relazione finanziaria del secondo trimestre pubblicata l’8 agosto.

All’inizio di quest’anno, MacroGenics ha dichiarato che avrebbe dato priorità a MGD024 e accantonato flotetuzumab, il suo bispecifico di prima generazione mirato a CD3 e CD123, in fase di sperimentazione di Fase II per la LMA. In precedenza, l’azienda aveva riferito che flotetuzumab aveva un tasso di remissione del 31,8% tra i pazienti affetti da AML con fallimento primario dell’induzione e recidiva precoce, con una sopravvivenza globale mediana di 10,7 mesi e un profilo di sicurezza “gestibile”.

Tuttavia, alla fine ha deciso di concentrare i propri sforzi sul programma MGD024, citando “alcuni vantaggi” che il farmaco potrebbe avere rispetto a flotetuzumab, tra cui una più facile somministrazione della dose e una più facile combinazione con altri agenti.

Gilead punta sempre più all’oncologia

Di recente, la biofarma californiana ha illustrato le sue grandi ambizioni di ottenere più di 20 approvazioni di indicazioni oncologiche entro il 2030. Gilead ha illustrato i piani qualche mese fa, spaziando dal cancro alla prostata alla leucemia mieloide acuta, dal cancro al seno triplo negativo a vari linfomi.

Con sei approvazioni per Yescarta, Tecartus e Trodelvy già ottenute – con un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari nel 2021 e con la prospettiva di altre 10 approvazioni entro il 2026 – Gilead vuole aumentare il suo potenziale nella ricerca e sviluppo sul cancro, arrivando a trattare più di 400.000 pazienti entro la fine di questo decennio, con le nuove indicazioni.

Per gli investitori, ciò significa far crescere il franchise oncologico fino a rappresentare almeno un terzo dei ricavi totali. Secondo le stime degli analisti di Cowen, si tratta di 12 miliardi di dollari di fatturato oncologico.

“Strategicamente, Gilead punta a competere con gli operatori più grandi e affermati nel settore dell’oncologia, e i prossimi anni dimostreranno se sono in grado di ottenere risultati tattici”, hanno scritto gli analisti di SVB Leerink in una nota.

Gilead afferma di aver lavorato per anni ai miglioramenti della “pipeline di livello mondiale”, portando sotto la sua gestione biotech come Kite e Immunomedics e collaborando con decine di altre. L’azienda afferma di avere oltre 30 partnership attive.

Il tutto per un totale di 20 attività e più di 30 studi clinici oncologici. Le monoterapie non saranno al centro dell’attenzione: il piano di Gilead, che prevede più di 50 studi in campo oncologico, prevede la sperimentazione di combinazioni in almeno la metà degli studi.