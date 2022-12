Previsioni meteo 20 dicembre 2022: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 dicembre 2022: la settimana di Natale prosegue con tempo stabile grazie all’anticiclone in rinforzo

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico. Nella giornata di oggi avremo dunque ancora tempo stabile su tutte le regioni, ad eccezione di isolate precipitazioni che saranno possibili solo sulla Liguria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni un vasto campo d’alta pressione andrà a schermare buona parte del vecchio continente dalle precipitazioni: anomalie negative di pioggia piuttosto marcate per l’Italia, per i paesi dei Balcani e per il nord-Africa, mentre su Portogallo, Francia Settentrionale, Benelux e Gran Bretagna potremmo avere piogge più abbondanti della media. Le temperature in italia dovrebbero mantenersi in media o appena al di sopra di esse; più caldo invece per penisola Iberica e Francia.

Intanto per oggi, martedì 20 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni, ma con ocali piogge solo in Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata piogge sparse sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo al Nord, lieve calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .