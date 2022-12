Finocchiona IGP dell’Antica Macelleria Falorni premiata da Guida Salumi

La Finocchiona IGP dell’Antica Macelleria Falorni di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, premiata con 5 spilli nella Guida Salumi d’Italia 2023

La Finocchiona IGP dell’Antica Macelleria Falorni di Greve in Chianti (Firenze) è assoluta eccellenza italiana: lo dice la Guida Salumi d’Italia 2023, che l’ha premiata con Cinque Spilli, il massimo punteggio, durante la cerimonia svoltasi al Teatro Verdi di Busseto (Parma).

La Guida Salumi d’Italia 2023 è un progetto pionieristico capace di catalogare e raccontare un comparto alimentare unico al mondo per varietà, qualità e tipicità. Su 162 produttori valutati, 46 sono le eccellenze premiate con i Cinque Spilli che vengono minuziosamente analizzate con schede tecniche e qualitative.

Si tratta di un riconoscimento importante per l’Antica Macelleria Falorni, che da oltre 200 anni produce nel cuore del Chianti salumi di alta qualità, tramandando di padre in figlio i segreti di antiche ricette e il sapere artigiano delle lavorazioni. La Finocchiona IGP dell’Antica Macelleria Falorni con questo prestigioso premio, si conferma quindi, ancora una volta ai massimi livelli della salumeria italiana con i 5 spilli della Guida Salumi d’Italia ottenuti anche nel 2019 e con l’inserimento nella lista FORBES del 2021 come una delle 100 aziende di eccellenza italiana del food e wine.

All’interno della vasta gamma di salumi che l’azienda produce, la Finocchiona IGP è uno dei più rappresentativi, poiché porta con sé la tradizione e gli inconfondibili profumi delle campagne toscane. Preparata secondo l’antica ricetta con carni rigorosamente selezionate di suini esclusivamente allevati in Italia, aromatizzata con semi di finocchio selvatico – da cui prende il nome – stagionata lente, e insaccata in budello naturale e legata a mano, risulta dalla consistenza morbida e vellutata, per un gusto intenso ma molto equilibrato. Ciascun prodotto passato in rassegna nella Guida Salumi d’Italia 2023 è stato assaggiato senza la rispettiva etichetta e la selezione ha privilegiato la stagionalità. Diverse le fasi del lavoro su ogni salume, dal taglio alla visione in batterie, passando per l’esame olfattivo, gustativo, tramite consistenza e tatto, fino al giudizio sulla qualità e il conseguente punteggio: Eccellente con Cinque spilli; Ottimo con Quattro Spilli; Buono con Tre spilli; Discreto con Due Spilli.