Farmaci: accordo tra Jazz Pharma e Zymeworks per zanidatamab

Jazz Pharmaceuticals acquista dalla biotech canadese Zymeworks i diritti esclusivi su zanidatamab in mercati chiave

Jazz Pharmaceuticals ha accettato di pagare 50 milioni di dollari in anticipo alla biotech canadese Zymeworks nell’ambito di un accordo potenzialmente del valore di oltre 1,8 miliardi di dollari per i diritti esclusivi su zanidatamab in mercati chiave.

Il farmaco di Zymeworks è attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico di Fase 3 che lo sta testando come trattamento di seconda linea per il cancro delle vie biliari (BTC) che esprime HER2. Non esistono terapie mirate all’HER2 approvate dalla FDA per questo tipo di tumore. Un altro studio clinico di Fase 3 sta testando zanidatamab come terapia di prima linea per l’adenocarcinoma gastroesofageo (GEA) HER2-positivo.

Zanidatamab, che è in grado di legare simultaneamente due epitopi non sovrapposti di HER2, ha il “potenziale di trasformare l’attuale standard di cura nei tumori multipli che esprimono HER2”, ha dichiarato Rob Iannone, responsabile globale della R&S di Jazz. Il farmaco potrebbe anche essere in grado di fornire “un significativo valore a lungo termine” e aiutare l’azienda a raggiungere l’obiettivo di lanciare “almeno cinque nuove terapie per i pazienti entro la fine del decennio”, ha aggiunto.

In base ai termini concordati, Jazz otterrà i diritti di sviluppo e commercializzazione di zanidatamab nei mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Europa e Giappone, esclusi alcuni territori dell’Asia/Pacifico precedentemente concessi in licenza a BeiGene. Oltre alla somma anticipata, Jazz effettuerà un ulteriore pagamento di 325 milioni di dollari se deciderà di continuare la collaborazione a seguito dei risultati dello studio registrativo HERIZON-BTC-01 nel tumore delle vie biliari, previsti per la fine dell’anno.

Inoltre, Zymeworks ha diritto a ricevere fino a 525 milioni di dollari al raggiungimento di determinate milestone regolatorie e fino a 862,5 milioni di dollari in potenziali pagamenti di milestone commerciali, per un valore complessivo dell’accordo che potrebbe raggiungere 1,76 miliardi di dollari. Inoltre, Zymeworks riceverà royalties graduali tra il 10% e il 20% sulle vendite di zanidatamab, se otterrà l’approvazione.

Momento chiave per i bispecifici

L’accordo Jazz/Zymeworks è il secondo accordo per anticorpi bispecifici annunciato questa settimana. Lunedì scorso, Gilead Sciences ha concluso un accordo con MacroGenics, ottenendo un’opzione di licenza per il farmaco di questa biotech in fase di sviluppo clinico precoce per i tumori del sangue. Il farmaco di MacroGenics, MGD024, è progettato per legarsi alla proteina CD123 delle cellule cancerose e alla proteina CD23 delle cellule T. Le condizioni economiche dell’accordo sono simili a quelle dell’accordo Jazz/Zymeworks: Gilead pagherà 60 milioni di dollari in anticipo e fino a 1,7 miliardi di dollari in più a seconda dei progressi della molecola.

All’inizio di quest’anno, l’anticorpo bispecifico di Roche che coinvolge le cellule T CD20xCD3, Lunsumio (mosunetuzumab), ha ottenuto l’approvazione condizionata alla commercializzazione in Europa per il linfoma follicolare (FL) recidivato o refrattario negli adulti che hanno ricevuto almeno due terapie sistemiche precedenti.

Zymeworks può concentrarsi anche su altri obiettivi

Per Zymeworks, l’accordo con Jazz dà all’azienda un po’ di respiro finanziario e di flessibilità per concentrarsi su un altro farmaco della sua pipeline, lo zanidatamab zovodotin, precedentemente noto come ZW49. Questo farmaco, che fa parte di una classe di terapie antitumorali chiamate coniugati anticorpo-farmaco (ADC), colpisce le cellule tumorali con l’anticorpo zanidatamab, legato chimicamente a un carico tossico di farmaci.

Il mese scorso, in occasione del meeting annuale della Società Europea di Oncologia Medica, Zymeworks ha riferito gli incoraggianti risultati preliminari di uno studio di Fase 1 che ha coinvolto pazienti con un’ampia gamma di tumori che esprimono l’HER2. Oltre a pubblicare dati sulla sicurezza e sulla tollerabilità, l’azienda ha riportato un tasso di risposta obiettiva del 31% e un tasso di controllo della malattia del 72%.

Con zanidatamab zovodotin, Zymeworks avrà la possibilità di competere con Enhertu, un ADC di AstraZeneca e Daiichi Sankyo che in agosto ha ottenuto un’importante autorizzazione come prima terapia approvata dalla FDA per il trattamento dei tumori al seno che esprimono bassi livelli di HER2 (HER2 low).

Zymeworks sostiene che il design biparatopico del suo anticorpo gli consente di affrontare una gamma di livelli di espressione di HER2 da bassi ad alti, secondo quanto riportato in una presentazione agli investitori. L’azienda mira a portare zanidatamab zovodotin in un potenziale studio clinico registrativo entro il 2025. Ma Zymeworks non intende sviluppare questo ADC da sola. Sta cercando un partner per questo farmaco prima dell’inizio di questo studio cardine, si legge nella presentazione. Zymeworks mira inoltre a stringere altre partnership per gli altri farmaci candidati, sia ADC che anticorpi multi-specifici.