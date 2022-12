Su Rai Scuola il documentario “Chi ha ucciso il Neanderthal?”

Il documentario “Chi ha ucciso il Neanderthal?”, in onda lunedì 19 gennaio alle 22.00 su Rai Scuola, esamina le prove come in un’indagine di polizia

Chi ha determinato la scomparsa dei nostri cugini Neanderthal? È stato un genocidio, oppure le epidemie o il cambiamento climatico? O, ancora, possono essere stati gli incroci genetici o la sostituzione competitiva? Per scoprirlo, il documentario “Chi ha ucciso il Neanderthal?”, in onda lunedì 19 gennaio alle 22.00 su Rai Scuola, esamina le prove come si farebbe in un’indagine per un delitto. Inizia, così, un viaggio in giro per il mondo, nei laboratori forensi che stanno cercando la risposta e nelle principali regioni abitate dai Neanderthal.