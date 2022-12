Su Rai 2 e RaiPlay Sound è Achille Lauro Day

Achille Lauro Day: una giornata speciale su radio, tv e RaiPlay Sound. Si parte alle 10.30 sul palco di “Radio 2 Social Club” in compagnia di Luca Barbarossa e Andrea Perroni

Lunedì 19 dicembre su Rai Radio 2 sarà ‘Achille Lauro Day’, un evento esclusivo da ascoltare in radio e da guardare in visual su RaiPlay al canale tv di Rai Radio 2 e in HbbTV sul canale 202. Achille Lauro, il personaggio più eclettico del panorama musicale italiano, sarà protagonista di una intera giornata ai microfoni di Radio 2, ospite all’interno dei programmi della rete per esibirsi, raccontarsi, rispondere alle domande degli ascoltatori e presentare, a pochi giorni dalla release dell’ultimo singolo ‘Che sarà’, i suoi prossimi progetti: quattro eventi nei teatri di Roma e Milano a gennaio 2023.

La ‘staffetta’ di Achille Lauro a Radio 2 comincerà alle 10.30 sul palco di “Radio 2 Social Club” in compagnia di Luca Barbarossa e Andrea Perroni (puntata in replica su Rai2 martedì 20 alle 8.45). Alle 14 sarà ospite a “La Versione delle Due” con Andrea Delogu e Silvia Boschero per aprire un filo diretto con gli ascoltatori, e dalle 16 ai microfoni dei “Numeri Uni” di Radio2, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Barty Colucci.

Alle 21 si ritroverà Achille Lauro a “Back2Back”, lo spazio condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo dedicato alle tendenze in fatto di musica, dove racconterà le sue passioni musicali, i brani della vita e dove lancerà la sua playlist. Tra musica e parole, una giornata per conoscere più da vicino un artista capace di scardinare ogni stereotipo di genere con la sua identità inconfondibile.

Achille Lauro Day sarà in diretta anche sui Social di Radio 2 con contenuti esclusivi e clip di backstage. Rai Radio 2 è in diretta su RaiPlay Sound.