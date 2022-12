“Siamo come scintille” è il nuovo libro di Luigi Garlando

In libreria “Siamo come scintille”, il nuovo libro di Luigi Garlando dedicato alla poesia di ieri e di oggi, come legame tra le generazioni

Dall’autore milanese di grandi successi per ragazzi e non solo, giornalista della Gazzetta dello Sport e del settimanale Oggi recentemente premiato con il Premiolino 2022, arriva in tutte le librerie il nuovo attesissimo romanzo di Luigi Garlando SIAMO COME SCINTILLE.

Scià è una instapoet di 16 anni, ha due milioni di follower e di sé mostra solo un’ombra (il nick viene da “shadow”). Gregorio è uno scrittore cinquantacinquenne che ha all’attivo un solo romanzo di straordinario successo, pubblicato ormai trent’anni fa – un miracolo editoriale che non si è più ripetuto. Ecco perché, quando arriva la proposta di un editore, accetta di fare da ghost writer (strapagato) di Scià e di seguirla nel suo primo tour di spettacolari reading in spiaggia. Gregorio è un uomo spiritoso e colto e conosce la grande letteratura; pensa ci sia ben poco da imparare da una ragazzina tutta social e frasi fatte. Scià ha capito molto presto che con i suoi pensieri schietti e le sue parole affilate può incontrare moltissime persone; e chissà che non possa far cambiare idea anche al presuntuoso scrittore che l’accompagna. “Io non volevo fare la poetessa, anzi, non so neppure se lo sono” spiega a Greg, al quale balzano subito in mente le parole della grandissima Marina Cvetaeva: Ai miei versi scritti così presto, che nemmeno sapevo d’esser poeta, scaturiti come zampilli di fontana, come scintille dai razzi. È così che comincia un’improbabile amicizia, che attraversa le generazioni e i preconcetti e li trascina in un’avventura on the road emozionante, a colpi di versi, musica, incontri eccezionali, qualche paura e molto, molto amore.

Luigi Garlando è firma punta della “Gazzetta dello sport”. Da anni scrive libri per ragazzi e Per questo mi chiamo Giovanni (BUR) è uno dei libri più letti e adottati dalle scuole italiane. L’estate che conobbi il Che (Rizzoli 2015) ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017. Per Rizzoli ha scritto anche Camilla che odiava la politica, Io e il Papu, Il mestiere più bello del mondo Faccio il giornalista e nel 2020 Vai all’Inferno Dante. Con Mondadori ha invece pubblicato, nel 2021, L’album dei sogni, che racconta la saga della famiglia Panini. Nel 2022 ha vinto “Il Premiolino” di giornalismo, il riconoscimento prestigioso dedicato al mondo dell’informazione.

pp. 330

€ 16,00

Dai 12 anni