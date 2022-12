Previsioni meteo 19 dicembre 2022: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 dicembre 2022: la settimana di Natale inizia con tempo stabile grazie all’anticiclone

Dopo una lunga fase di condizioni meteo all’insegna del maltempo, finalmente è tornato il sole sull’Italia. Sul bacino del Mediterraneo è in arrivo infatti un periodo più stabile, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile anche se le temperature continueranno a scendere per l’arrivo di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il promontorio anticiclonico subirà un momentaneo cedimento sul suo bordo orientale nel corso della giornata di mercoledì 21 dicembre. In tal modo una perturbazione atlantica riuscirà a farsi strada su parte dell’Italia, portando un peggioramento del tempo con precipitazioni al nord e parte del centro. Più asciutto al sud ed Isole, ma con nubi di passaggio. Il peggioramento risulterà piuttosto rapido, con l’anticiclone che già a partire da giovedì 22 dicembre tornerà ad espandersi con decisione sul Mediterraneo centrale.

Intanto per oggi, lunedì 19 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molta nuvolosità in transito ma con piogge solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora molte nubi con locali piogge sulla Liguria e asciutto altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto. Al pomeriggio schiarite in arrivo sul Lazio, invariato altrove. In serata molta nuvolosità in transito con locali piogge solo sulla Toscana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .