Lo Studio Legale Zambonin attiva il Meta-Avvocato

Studio Legale Zambonin ha attivato Meta-Avvocato, il servizio di consulenza nel metaverso, offrendo uno strumento in più per ridurre le distanze e ottimizzare gli incontri

Il Tuo Legale, brand di Studio Legale Zambonin, è uno tra i primi e più seguiti siti giuridici che ha dato la possibilità di richiedere ed ottenere consulenza legale anche on-line già nel 2003.

L’approccio disruptive è uno degli elementi vincenti del progetto che ha cambiato la percezione di una professione. Si era abituati a pensare agli avvocati come i professionisti dietro la scrivania che ti risolvono un problema a cui ti dovevi rivolgere con estremi formalismi e spesso passando da una segretaria. In questo contesto Il Tuo Legale si è posizionato come studio legale giovane e moderno, dove tradizione e cultura hanno sposato le nuove tecnologie e proprio internet ha dato la possibilità agli assistiti di ottenere consulenze, pareri o contatti direttamente dalla propria abitazione. Oggi si aggiunge un nuovo canale, il metaverso, dove è possibile incontrare gli avvocati di Studio Legale Zambonin in un ufficio virtuale (www.avvocatozambonin.it/meta-avvocato/).

“Nel 2003 ricordiamo che non esisteva Facebook e la video consulenza era uno strumento difficile per mancanza di connessioni a banda larga. In quegli anni lavoravo presso un prestigioso studio legale di Milano ma soffrivo la staticità del lavoro. Con molti sacrifici era possibile far carriera all’interno degli studi strutturati ma era molto difficile pensare di poter avviare una propria attività facendo quello che facevano tutti gli avvocati già da molti anni e con molte più risorse. Per questo abbiamo voluto un approccio diverso con cui proporci e questo ci ha permesso di differenziarci. Noi eravamo il tuo legale, un team giovane con tanta voglia di fare, molta umiltà e la capacità di ascoltare gli assistiti anche a distanza.” – Avvocato Francesca Zambonin. “Negli anni ci siamo rafforzati e abbiamo ottenuto incredibili soddisfazioni e ora, a distanza di vent’anni, ci siamo consolidati e siamo diventati un punto di riferimento per molte persone e aziende che trovano da noi la giusta flessibilità per un approccio al lavoro più moderno.”

Dopo 20 anni, Il Tuo Legale si è sviluppato con il supporto di Marco Daturi e di Zero Pixel inserendosi nel web su canali selezionati sia direttamente sia con servizi specifici, come per esempio il turismo (www.dirittodelturismo.it) e gli animali (www.avvocatoanimali.it).

“Con Meta-Avvocato, da oggi aziende e privati possono richiedere una consulenza legale anche nel metaverso dove vedere e parlare con gli avvocati di Studio Legale Zambonin in un modo nuovo. Il metaverso è ancora agli albori e non è ben chiara a nessuno la strada che prenderà ma riteniamo giusto esserci e offrire un servizio innovativo. A differenza delle video consulenze abbiamo un ambiente più dinamico con funzionalità e avatar che possano rendere l’esperienza più efficiente e piacevole, per quanto ricorrere ad un avvocato possa esserlo.” Marco Daturi – Zero Pixel. “Da più di un anno studiamo, sperimentiamo e sviluppiamo progetti nel metaverso con la consapevolezza che oggi sia ancora un terreno molto immaturo e che anche in futuro potrebbe diventare utile solo per alcuni sviluppi.”

Studio Legale Zambonin – Fondato dall’Avvocato Francesca Zambonin nel 2003 ad oggi raggruppa diversi professionisti in modo da poter fornire ad aziende, professionisti e privati un servizio di qualità a 360 gradi proponendo soluzioni personalizzate, consolidate e innovative. È presente sul web con diversi progetti tra cui Il Tuo Legale , DirittoDelTurismo e AvvocatoAnimali