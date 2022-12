In libreria la graphic novel “Roberto Bolle” di

In libreria la graphic novel “ROBERTO BOLLE” scritta e illustrata da Francesco Cattani: la storia del ballerino più famoso d’Italia edita da 24 ORE Cultura

Edita da 24 ORE Cultura, è in libreria la graphic novel “Roberto Bolle”, liberamente ispirata alla straordinaria vita dell’étoile, scritta e illustrata da Francesco Cattani.

Primo Ballerino della Scala, Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e Guest Artist del Royal Ballet presso la Royal Opera House del Covent Garden di Londra: sono solo alcuni dei traguardi più importanti raggiunti da Roberto Bolle nel corso della sua carriera, grazie al talento e all’enorme impegno profuso fin dai primi anni dell’infanzia.

Percorrendo le oltre 100 pagine del libro viene raccontata la storia umana e professionale dell’étoile che, oltre a calcare i più prestigiosi palcoscenici del mondo, è divenuto ambasciatore della danza al di fuori dei circuiti tradizionali, rendendola popolare e permettendo a un nuovo pubblico di avvicinarsi a questa straordinaria arte.

Grazie alle illustrazioni di Francesco Cattani il lettore potrà scoprire i momenti più significativi della vita di Roberto Bolle anche attraverso una serie di flashback: un mondo fatto di duro lavoro e allenamento, di momenti difficili e grandi successi. La storia dell’étoile diventa così un’occasione per celebrare una carriera in continua ascesa, in grado di trasmettere un messaggio di grande impegno e determinazione, esempio e fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Autore

Francesco Cattani – Bolognese, fondatore, tra gli altri dell’etichetta indipendente Ernest, ha pubblicato disegni e storie a fumetti per numerose riviste, tra le quali “Internazionale”, “Il Male”, “Lo Straniero”, “Canicola”, “Hamelin”, “Animals”, “Rolling Stone”, “XL Repubblica”, e ha contribuito alle antologie Fortezza Europa (Coniglio editore, 2006), Resistenze (Becco Giallo, 2007), Gli Intrusi (Coconino Press, 2007), Viaggio etrusco (Black Velvet, 2009), ZeroGuida (Edizioni Zero, 2009). Nel 2008 ha ricevuto il Premio Micheluzzi per la miglior storia breve e nel 2010 il Premio Nuove strade, entrambi assegnati dal Napoli Comicon.

Scheda tecnica

Titolo: Roberto Bolle

Autore: Francesco Cattani

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 20 x 26 cm

Pagine: 128 pagine interamente illustrate

Prezzo: € 33,00

EAN 9788866486176