De Sica su Netflix con “Natale a tutti i costi”

Christian De Sica, l star delle commedie natalizie, quest’anno arriva il 19 dicembre su Netflix in “Natale a tutti i costi”, che vede nel cast anche Angela Finocchiaro

Non è Natale senza Christian De Sica. La star delle commedie natalizie quest’anno arriva il 19 dicembre su Netflix in ‘Natale a tutti i costi’, che vede nel cast anche Angela Finocchiaro insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica (del duo Le Coliche). Scritta e diretta da Giovanni Bognetti, la pellicola è basata sul film ‘Mes Très Chers Enfants’ scritto e diretto da Alexandra Leclère (una produzione UGC).

DI COSA PARLA IL FILM

Dopo venticinque anni la famiglia perfetta si separa: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano i funerali dei parenti, non si presentano più ai compleanni e come ultima goccia, non trascorreranno il Natale insieme alla loro famiglia. Carlo e Anna, arrabbiati e disperati, decidono quindi di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia pur di riavere i loro figli. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza di poter avere la loro fetta di eredità per realizzare i loro sogni, i figli si ripresentano magicamente, assicurando persino di non potersi perdere il Natale in famiglia.

Quanto potrà durare e quali conseguenze avrà la bugia di Carlo e Anna? Riusciranno a festeggiare il Natale con i loro figli? E a quale costo?

Il film è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions in collaborazione con RTI, e vede nel cast anche Iaia Forte, Fioretta Mari, Francesco Marioni, Alessandro Betti.