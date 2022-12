Brunello di Montalcino: in Italia lo conoscono 2 consumatori su 3

Wine Intelligence ha redatto uno specifico report dal quale risulta che il Brunello di Montalcino è il vino campione per notorietà in Italia

Wine Intelligence, fondata nel 2002, è il leader globale nella ricerca e negli approfondimenti sui consumatori di vino e conduce progetti per conto di aziende vinicole in oltre 35 mercati internazionali. In occasione dell’edizione 2022 di “Benvenuto Brunello”, ha redatto uno specifico report dal quale risulta che il Brunello di Montalcino è il vino campione per notorietà in Italia, conosciuto da 2 consumatori su 3.

Wine Intelligence ha analizzato forza e riconoscibilità delle 46 principali denominazioni Made in Italy. Pur con una superficie vitata che è pari solamente allo 0,3% del vigneto Italia, il principe dei rossi toscani si posiziona in testa alla classifica superando colossi come il Chianti Docg, il Prosecco, il Chianti Classico e il Montepulciano d’Abruzzo.

«Ci fa piacere essere in cima ad una top 5 che vede presenti ben 3 denominazioni toscane – ha commentato Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino – È un risultato che premia una politica produttiva volta a preferire la qualità sulla quantità. Le nostre etichette raccontano un territorio, una storia, un’identità: il Brunello è un interprete, un vino protagonista».

Come rileva l’indagine, che ha studiato anche le abitudini dei wine lover italiani, l’experience tra coloro che acquistano Brunello si basa infatti quasi sempre sul piacere della degustazione (95%) e sul gusto (94%), con un atteggiamento quasi di solennità nella scelta (94%). Valori, questi, nettamente superiori alle preferenze espresse dalla media dei consumatori.

Apprezzato ugualmente da maschi e femmine, il Brunello è un vino che intercetta consumatori definiti ‘big spender’ e maturi, sia sotto il profilo delle competenze sia sotto quello anagrafico con il 30% tra i 55 e i 64 anni.

E se cresce la popolarità del Brunello di Montalcino, cresce anche il prezzo medio: i dati dell’Osservatorio Prezzi del Brunello, sul venduto nei primi 9 mesi 2022, la crescita tendenziale a settembre segna in termini di valore un +21,5%, con un balzo del prezzo medio tra prodotto di “Annata” e “Riserva” ora vicino ai 27 euro alla bottiglia franco cantina. La proiezione sui 12 mesi del 2022 porta a un valore complessivo delle vendite di Brunello vicino ai 250 milioni di euro.