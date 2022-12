“Sottosopra” è il nuovo singolo de Il Sistema di Mel

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Sottosopra”, le vertigini di un mondo capovolto, il nuovo singolo de Il Sistema di Mel

“Sottosopra” è il nuovo singolo della band bresciana Il Sistema di Mel, una cavalcata rock che dando vita a tutti i “se” ipotizza una realtà libera dai rimpianti, un mondo in cui le relazioni non rischiano di strapparsi così facilmente.

Il “Sottosopra”, citando forse non accidentalmente la serie Stranger Things, è un luogo scuro e asfissiante popolato da creature mostruose, un negativo del mondo reale in cui i protagonisti si ritrovano spesso soli e inermi di fronte agli imprevisti. Dopo una canzone dedicata ai rapporti che si riallacciano come “Tornare a casa” la band si impegna per esorcizzare i fantasmi del ghosting, tracce lasciate da persone scomparse senza motivo.

Il brano si apre con un andamento rock anni ‘90 quasi grunge, un suono atipico per la band che nella seconda metà torna completamente nella sua comfort zone emo / post rock con delle chitarre che saturano granulose come il pulviscolo dell’Upside Down di Hawkins.

Il brano “Sottosopra” è il secondo estratto dal nuovo album “Dimmi che va tutto bene” uscito per le etichette indipendenti Dischi del Minollo e Coltellini Dischi. Un lavoro scritto e composto interamente in lockdown, per la prima volta a distanza, canzoni che per i membri della band si sono dimostrate un’ancora di salvezza in tempi incerti e che si propongono di aiutare chi ne avrà bisogno.