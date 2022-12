Previsioni meteo 18 dicembre 2022: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 dicembre 2022: con la rimonta dell’anticiclone termina la lunga fase di maltempo sull’Italia

Dopo una lunga fase di tempo instabile, iniziata proprio in concomitanza con l’avvio della stagione invernale, condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo dunque la definitiva cessazione delle precipitazioni su tutte le nostre regioni, anche se le temperature scenderanno gradualmente per l’arrivo di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della prossima settimana il promontorio di alta pressione tenderà poi ad espandersi anche sul Mediterraneo centrale, con stabilità diffusa in Italia e temperature di nuovo in aumento. Anche per la Vigilia e il giorno di Natale il clima dovrebbe rimanere stabile e soleggiato ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 18 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile ma con molte nubi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora molta nuvolosità con tempo asciutto. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .