Mattia Franchetti online con “La normalità mi annoia”

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali il singolo “La normalità mi annoia” di Mattia Franchetti

“La normalità mi annoia” è un brano che affronta il tema della normalità, di tutto ciò che io considerò abitudinario e noioso. Nel momento in cui l’ho scritto, mi sono reso conto che non potevo più vivere in una situazione che per me non era fonte di stimoli. Ero alla finestra che osservavo tutto ciò che succedeva attorno a me e riflettevo sulla mia vita e sognavo su quale potesse essere la mia vera vita, la mia vera essenza, in cui mi sarei potuto rispecchiare maggiormente. In questi momenti di incertezza interiore, capita a tutti di vivere un istante che ci fa sognare per un momento di stravolgere la propria vita, ma poi succede che questa opportunità sia unica e che questa luce «si sposta e torna tutto come prima».

Mattia Franchetti, nato in Veneto, in provincia di Vicenza. Appassionato di musica sin da piccolo, all’età di sei anni inizio a frequentare un corso di pianoforte, per tre anni, lasciandolo poi un po’ in standby per avvicinarmi al canto. Durante l’adolescenza inizio a frequentare dei corsi di canto moderno con diversi insegnanti della provincia e per un anno un corso di musical. All’età di 20 anni mi avvicino al mondo del songwriting ma insoddisfatto dei miei primi pezzi, mi iscrivo ad un corso di teatro per riuscire a conoscere meglio me stesso la mia interiorità e le mie emozioni. Dopodiché riprendo a scrivere e a cantare per dare voce alla mia anima che a volte considero un po’ timida nell’esprimere nei gesti quotidiani i miei sentimenti. Appassionato di musica pop e reggaeton nel 2022 decido di lanciare il mio primo brano proprio in questo mood per goderci i momenti della vita con più spensieratezza ma senza tralasciare un pizzico di malinconia.