“La Regina delle nevi” in scena a Roma, al Teatro Cometa Off

In prossimità delle Festività natalizie, dal 18 al 22 dicembre (con due repliche al giorno andrà in scena al Teatro Cometa Off di Roma – nell’ambito della rassegna ProjectScuola, ideata da Valeria Freiberg – un grande classico della letteratura per i bambini: “La Regina delle Nevi”.

Si tratta della fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, rivisitata. Una storia di coraggio e di amicizia, che spingerà Gerda, protagonista del racconto, a partire alla ricerca dell’amico scomparso Kay, fino al castello della glaciale Regina delle Nevi. La regia è della stessa Freiberg.

“La Regina delle Nevi” è un racconto teatrale piena di significati e messaggi universali. Il viaggio che Gerda intraprende per ritrovare Kay è una metafora del passaggio dalla fanciullezza all’età dell’adolescenza. La scheggia di ghiaccio finita nel cuore di Kay è quella che un po’ tutti oggi conserviamo nel cuore in attesa di un amore sincero che riuscirà a scioglierla.

“È una favola davvero attuale – osserva Valeria Freiberg – perché racconta la vittoria delle forze del cuore. La pandemia e la guerra sono come la Regina che minaccia di raffreddare i nostri cuori ma l’amore – inteso come comprensione e fiducia – può e deve vincere sul grande freddo. Ai bambini dobbiamo dire che non c’è solo freddo, pericolo, virus, odio; devono recuperare il calore delle piccole cose e delle emozioni, devono scoprire l’importanza dell’accoglienza nei propri cuori”.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “ProjectSCUOLA” pensata per i giovani, che ha come obiettivi l’avvicinamento del pubblico young al teatro e alla cultura; il ruolo educativo della cultura in generale e del teatro in particolare; la formazione del pubblico nuovo costituito dai giovanissimi.

“Vogliamo riportare i giovani a teatro dopo il travagliato periodo che abbiamo vissuto – conclude Valeria Freiberg -. E ci teniamo a sottolineare la valenza educativa, oltre che di intrattenimento, di questa e delle altre rappresentazioni che abbiamo pensato per loro. Scuola e teatro marciano in piena sintonia”.

La Regina delle Nevi

di Hans Christian Andersen

Regia Valeria Freiberg

con Cristina Colonnetti, Andrea Stefani e Tomas Acosta

prezzo biglietto 10€ – prenotazione obbligatoria

Teatro Cometa Off

dal 18 al 22 dicembre

ore 9.30 e in replica ore 11.00

e-mail ateatro.assariadne@gmail.com

WhatsApp: +39-3714125639

Informazioni su www.compagniateatroa.it