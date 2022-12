Ida Sassi nelle librerie con “Io ti troverò”

Disponibile in tutte le librerie e bookstore “IO TI TROVERÒ di Ida Sassi: un romanzo giallo pubblicato da Leone Editore

Con una narrazione fluida, moderna, attenta e riflessiva, l’autrice, Ida Sassi, ci porta a scoprire Io ti troverò, un giallo milanese che cattura l’attenzione del lettore, coinvolgendolo nella drammatica storia. Vedrà uomini e donne posti di fronte ad avvenimenti improvvisi, che sconvolgono il lento scorrere delle esistenze e li costringono a decidere. Troverà tanti personaggi da amare. Il lettore scoprirà che il libro lo riguarda profondamente, avrà l’impressione che il romanzo lo conosca da sempre, che conosca le sue paure e le sue ferite, che racconti la sua vita così com’è e come potrebbe diventare.

“In Io ti troverò torna il vicequestore Guido Valenti, un uomo normale che fa cose eccezionali, che detesta l’indifferenza, è capace di pietà, di empatia per il dolore degli altri, un uomo che non dimentica. L’investigatore è un solitario, ma è consapevole che il successo in un caso dipende dalla collaborazione della squadra, in particolare del commissario capo Isabella Contarini” dichiara l’autrice. “È un libro che parla di noi e delle nostre vite. Io ti troverò esplora la frontiera tra la vita quotidiana e la vita criminale. Il colpevole è qualcuno che frequentiamo e incontriamo ogni giorno. Il lettore scoprirà un romanzo che ha tutti gli ingredienti di un giallo, con qualcosa in più. Troverà un’indagine che inizia con la scomparsa di un uomo e poi si complica, fino a intrecciarsi con il rapimento di una bambina di due anni.”

Trama

Io ti troverò è una storia di contrasti. Una storia di svolte, di opportunità, di avidità e amore. Una mattina di settembre 1996, l’insegnante Paola Martinelli si imbatte in un bambino che fugge da una rapina, durante la quale sua madre è stata uccisa. Molti anni dopo, l’avvocato Luciano Venturi, padre adottivo di quel bambino, scompare. Inizia così, nell’autunno del 2018, la terza indagine di Guido Valenti, in cui il vicequestore si scontra con l’avidità e lo squallore. Di cosa aveva paura l’avvocato Venturi? Da dove proveniva la ricchezza e il lusso di cui si circondava? Guido deve scoprire chi lo ha colpito mentre era ferito, debole e solo. Il commissario Isabella Contarini va in congedo per maternità e la sua assenza costringe Guido a farsi domande che non si è posto fino a questo momento. Una bambina di due anni viene rapita, in un parco, a Milano, in pieno giorno. Sembra che il destino voglia costringere il vicequestore a lavorare su un caso in cui ogni minuto che passa alimenta l’angoscia, ora più che mai, mentre la figlia di Isabella sta per nascere. Guido Valenti e la piccola squadra del commissariato Porta Ticinese sono in affanno, dovendo gestire due indagini, privi di un elemento prezioso come Isabella. Ma Isabella non si arrende e continua a cercare la bambina scomparsa fino all’ultimo istante, fino a un finale sorprendente, intriso di malinconia. In questa storia, gli uomini e le donne, a cominciare da Guido, si trovano a una svolta della loro esistenza. Il caso, il passato, la tentazione, l’amore, qualcosa appare all’improvviso sulla loro strada, ponendoli di fronte a una scelta.

Biografia

Ida Sassi si trasferisce a Padova da Bari per studiare fisica teorica. Dopo la conclusione degli studi, sceglie di stabilirsi a Milano, dove vive e lavora. Sin dall’infanzia, i libri sono i suoi migliori amici, fedeli compagni di vita. A Milano, si laurea in lettere con una tesi su Jan Potocki, collabora con le case editrici Electa Mondadori, Adelphi, Newton Compton, De Agostini, occupandosi di letteratura francese. Ida Sassi è una lettrice appassionata, e ama in modo particolare rileggere. Predilige il genere giallo, che fonde le due anime della sua storia e della sua formazione, logica e fantastica, scientifica e letteraria. Esordisce nel 2021 con La morte dimenticata, la prima indagine del vicequestore Guido Valenti, miglior Thriller al Premio Internazionale Città di Como 2021, menzione speciale della giuria al Premio Firenze 2021, premio Eccellenza al Premio Sandomenichino 2022. Nello stesso anno, pubblica il secondo volume della serie, In debito con la morte, finalista al premio Tettuccio 2022, Premio Emotion al Premio Internazionale Città di Cattolica 2022, finalista al Premio Internazionale Città di Como 2022. Pubblica una raccolta di racconti, L’amore che uccide. Cinque brevi casi per Guido Valenti, quindi il terzo volume delle indagini del vicequestore, Io ti troverò. Ida Sassi è divorziata, ha due figlie e due nipoti. Ama gli animali e l’altra sua passione, dopo la scrittura e la matematica, è il suo cavallo.