Colite ulcerosa: ustekinumab efficace nel lungo periodo

Colite ulcerosa: risultati di un nuovo studio mostrano l’efficacia e la sicurezza a lungo termine della terapia con ustekinumab

Sono stati presentati durante l’UEGW2022 di Vienna i dati relativi a uno studio clinico di fase 3 sulla colite ulcerosa (UC) che mostrano l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di ustekinumabI dati finali dell’estensione a lungo termine (LTE) dello studio di fase III UNIFI hanno mostrato che ustekinumab (UST) ha dimostrato efficacia e sicurezza durante quattro anni di trattamento negli adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave.

Tra tutti i pazienti che avevano ottenuto una risposta clinica con UST durante l’induzione, il 64,9% era in remissione sintomatica dopo 44 settimane di mantenimento.

Alla settimana 200 (quattro anni), questa percentuale di pazienti era del 55,2%; la maggioranza (96,4% [185/192]) non stava ricevendo corticosteroidi. Tra i 174 pazienti trattati con UST come primo farmaco biologico per UC (naïve ai biologici), il 71,8% (125) di questi pazienti era in remissione sintomatica dopo 44 settimane di mantenimento e il 67,2% (117) era in remissione alla settimana 200.

Una presentazione separata dei dati dello studio UNIFI LTE ha mostrato che la maggior parte (79,1%) dei pazienti randomizzati a tale biologico che hanno ricevuto corticosteroidi al basale di mantenimento e sono stati trattati con ustekinumab nell’LTE erano in grado di eliminare l’uso di corticosteroidi entro la settimana 200.

“I risultati LTE finali dello studio UNIFI hanno dimostrato che ustekinumab può essere un’efficace opzione di trattamento a lungo termine per i pazienti che vivono con colite ulcerosa attiva da moderatamente a gravemente, compresi i pazienti che sono naive al biologico”, ha affermato Waqqas Afif, autore dello studio, Professore Associato, Dipartimento di Medicina, Divisione di Medicina Sperimentale e Divisione di Gastroenterologia presso il McGill University Health Center di Montreal, Canada.

“È importante sottolineare che la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno ottenuto la remissione nello studio è stata in grado di eliminare l’uso di steroidi, che possono causare effetti collaterali significativi e non rappresentano una soluzione terapeutica a lungo termine per la malattia”.

Dati di efficacia e sicurezza della settimana 200 di UNIFI LTE

Alla settimana 200, tra tutti i 348 pazienti che avevano ottenuto una risposta clinica al trattamento con UST per via endovenosa (IV) e sono stati randomizzati a ustekinumab 90 mg ogni otto settimane (q8w) o ogni 12 settimane (q12w) al basale dello studio di mantenimento:

Il 55,2% dei pazienti (192/348) era in remissione sintomatica rispetto al 64,9% dei pazienti (226/348) che era in remissione sintomatica alla settimana 44 (la fine dello studio sul trattamento di mantenimento primario).

Il 53,2% dei pazienti (185/348) ha ottenuto una remissione sintomatica senza corticosteroidi rispetto al 63,5% (221/348) alla settimana 44.

Tra i 174 pazienti naïve ai biologici randomizzati a ricevere ustekinumab al basale di mantenimento, il 67,2% (117/174) era in remissione sintomatica alla settimana 200 rispetto al 71,8% (125/174) dei pazienti che erano in remissione sintomatica alla settimana 44.

Il 72,9% di coloro che erano in remissione clinica alla settimana 44 erano anche in remissione sintomatica alla settimana 200.

Tra i 284 pazienti randomizzati che sono entrati nella fase LTE dello studio dopo la settimana 44 dello studio di mantenimento e hanno continuato il trattamento con UST (sia q8w che q12w), il 67,6% (192/284) era in remissione sintomatica alla settimana 200.

La sicurezza è stata valutata per tutti i pazienti (n=588) trattati nell’LTE, comprese le popolazioni randomizzate e non randomizzate.

I tassi di eventi chiave di sicurezza sono stati simili tra i pazienti trattati con ustekinumab rispetto al placebo durante lo studio.

Dalla settimana di mantenimento 0 alla settimana 220, i pazienti col farmaco in studio e i pazienti trattati con placebo hanno avuto rispettivamente 1.647,4 e 301,7 anni paziente (PY) di follow-up.

Il numero di eventi per 100 PY di follow-up è stato il seguente: eventi avversi (AE) 214,45 per UST contro 288,04 per placebo; eventi avversi gravi (SAE) 7,22 per UST rispetto a 10,61 per il placebo e infezioni gravi 2,00 per UST rispetto a 3,31 per il placebo.

Non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza.

Dati sul risparmio di corticosteroidi della settimana 200 dell’UNIFI LTE

I risultati di una presentazione separata sugli effetti di risparmio dei corticosteroidi nell’ambito dello studio UNIFI LTE mostrano che il 79,1% dei pazienti randomizzati a ustekinumab che hanno ricevuto corticosteroidi al basale di mantenimento e sono stati trattati con UST nell’LTE non stavano più ricevendo corticosteroidi alla settimana 200.g Tra i pazienti che erano randomizzato al farmaco in studio al basale di mantenimento e trattato nella fase LTE dello studio:

I tassi di remissione sintomatica senza corticosteroidi alla settimana 200 erano generalmente simili tra il gruppo q8w (63,6% [91/143]) e il gruppo q12w (66,7% [94/141]).e,f,g,h

Tra i pazienti trattati con UST che erano in remissione sintomatica alla settimana 200, il 94,8% (91/96) nel gruppo q8w e il 97,9% (94/96) nel gruppo q12w erano privi di corticosteroidi.

“Ustekinumab è una terapia consolidata e i risultati finali dello studio UNIFI LTE dimostrano un beneficio clinico sostenuto a lungo termine nella colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva” hanno concluso gli autori.

Ustekinumab è un antagonista umano dell’interleuchina (IL)-12 e IL-23. È approvato negli Stati Uniti per adulti e bambini di età pari o superiore a sei anni con psoriasi a placche da moderata a grave che possono beneficiare della fototerapia o della terapia sistemica; per adulti e bambini dai sei anni in su con artrite psoriasica attiva; per adulti con malattia di Crohn da moderatamente a gravemente attivo; e per gli adulti con colite ulcerosa attiva da moderatamente a gravemente.