Assegnato il Premio GIST Information Campaign Award 2022

Giordania, Costa Crociere, Kel 12 e Blu Hotels i premiati per l’edizione 2022 del Premio GIST Information Campaign Award, dedicato a Gianluca Andolfi

Assegnato, durante la tradizionale cena di Natale del GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica, il prestigioso Premio ICA – Information Campaign Award 2022.

Il premio, giunto alla 10^ edizione, è dedicato alla migliore campagna di informazione realizzata dagli operatori del turismo appartenenti a 4 categorie: Enti per il Turismo Stranieri in Italia, Compagnie di Trasporto, Tour Operator e Catene Alberghiere.

L’edizione 2022, dedicata a Gianluca Andolfi, giovane e compianto Communication Manager di Air France-Klm, ha visto la consegna del premio a: Giordania Tourism Board nella categoria Enti del Turismo; Costa Crociere nella categoria Trasporti; Kel 12 nella categoria Tour Operator e Blu Hotels nella categoria Catene Alberghiere.

Nella storica cornice milanese dell’Osteria del Treno, alla presenza di oltre 100 ospiti tra giornalisti, rappresentanti di enti del turismo, uffici stampa e pubbliche relazioni, tour operator, compagnie aeree e istituzioni, la Presidente GIST Sabrina Talarico e la Presidente del Premio Premio Information Campaign Award Donatella Luccarini hanno consegnato le targhe ai vincitori. La giuria del premio, composta da Aldo Bolognini Cobianchi, Donatella Luccarini, Stefano Passaquindici, Claudio Pina, Elena Pizzetti, ha dedicato particolare attenzione alle segnalazioni giunte dai soci che partecipano inviando i loro giudizi per le diverse categorie.

Alla serata erano presenti gli sponsor dell’evento natalizio: la pasticceria Loison, i vini delle cantine Santa Margherita e Manaresi.

I premiati di questa 10° edizione e le motivazioni:

Categoria Ente del Turismo: Giordania

Per l’impegno che il Paese ha investito nella promozione turistica delle sue attrazioni a cominciare da Petra passando per il Deserto del Wadi Rum, la Riserva Naturale Wadi Mujib, la Città di Amman, il Mar Morto. L’Ente si è mosso molto bene a livello di comunicazione con i giornalisti, incontri in varie occasioni e sedi con distribuzione di materiali informativi e presenze sui social. Ripresa nell’organizzare viaggi stampa e di conseguenza grande visibilità sui media, oltre alle diverse campagne pubblicitarie con affissioni e presenza alle fiere del settore. Non ultimo, il supporto offerto ai tour operator e alle compagnie di trasporti su quella destinazione.

Ha ritirato il premio Marco Biazzetti di Jordan Tourism Board.

Categoria Trasporti: Costa Crociere

Per l’immagine di “crociera elegante” che continua ad affascinare il pubblico italiano e internazionale. Per gli spot estremamente coinvolgenti che hanno contribuito a un rilancio efficace e avvincente. Grande impegno nel proporre nuovi scali, anche minori, ma sempre interessanti e ben organizzati. Ricerca costante di attività nella vita di bordo con particolare attenzione alla gastronomia, alle attività sportive, agli eventi culturali e di svago. Di proprietà americana Costa è riuscita a mantenere l’eleganza, la classe e l’ottima cucina che contraddistinguono il nostro Paese. Le promozioni vengono velocemente segnalate dall’Ufficio Stampa con una comunicazione puntuale ed esauriente.

Ha ritirato il premio Gabriele Baroni, Corporate Communication and Media Relations Director di Costa Crociere.

Categoria Tour Operator: Kel 12

Per le innovative proposte aperte su destinazioni non sempre facili da visitare, grazie anche alla collaborazione con i viaggi di Maurizio Levi. Esperti negli appuntamenti con un “mondo da non perdere”.

Nel 2018 Kel 12, viene scelto da National Geographic Expeditions come primo partner per l’Italia e l’Europa. Da questa collaborazione prendono vita viaggi di conoscenza, caratterizzati da autenticità e sostenibilità. La comunicazione è sempre avvincente e puntuale, in linea con lo spirito e la vocazione del Tour Operator. In particolare, gli incontri “Parole in viaggio”, su alcuni Paesi (accessibili anche via streaming) con la partecipazione di grandi esperti e viaggiatori, sono sempre di grande interesse.

Ha ritirato il premio Sonia di Gregorio, Head of Marketing and Sales di Kel 12.

Categoria Catene Alberghiere: Blu Hotels

Per l’impegno nella comunicazione e promozione delle vacanze italiane: mare, montagna, lago. Una riscoperta preziosa per il nostro turismo. Blue Hotels ha comunicato anche nei periodi più bui della pandemia. Nel 2022, ha pianificato sulle testate in target e non, pubbliredazionali, comunicati stampa corporate e di prodotto (hotel). Interviste alle spoke person del Gruppo: il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, Presidente e AD Blu Hotels, Manuela Miraudo, Events & Communication Manager di Blu Hotels. Campagne social di brand awareness e per spingere le vendite dei singoli hotel, campagne social per concorso annuale programma loyalty Blu Tribe. Sempre presenti nelle fiere di settore, social, web, rapporti stampa, programmi di fidelizzazione, workshop organizzati da enti di promozione turistica territoriali.

Ha ritirato il premio Manuela Miraudo, Events & Communication Manager, insieme a Lara Valzelli, Digital Marketing Specialist e Laura Mazza, Ufficio stampa Blu Hotels.