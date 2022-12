Weili Zheng lancia la nuova collezione Primavera/Estate

La nuova collezione WEILI ZHENG SS23 è ispirata da quell’emozione di leggerezza sillabata dalla voglia di lasciarsi alle spalle la quotidianità e partire per mete lontane

I capi versatili ed adattabili che la compongono sono intrisi di senso di libertà; lo stesso che si prova preparando di fretta la valigia, gettandoci all’interno l’indispensabile, prima di una vacanza.

La scelta, della designer, di preferire uno stile minimal e di affiancare tessuti naturali ad altri più ricercati, ha dato origine all’accordo perfetto per raccontare l’allegria della stagione calda.

Gli originali ed esclusivi tessuti, accuratamente selezionati per la collezione, spaziano dalla gabardina di cotone, al pizzo sangallo, fino al classico denim. Lo scintillio del lurex e dello shantung, invece, riportano alle spensierate serate estive trascorse sotto le stelle.

Le trame morbide e leggere come veli, i motivi stampati, come il coccodrillo impresso sulla pelle ecologica, i volumi, come le maxi tasche sui pantaloni cargo, le arricciature, come i costumi da bagno in tessuto goffrato, e le stampe, come quella floreale sui capi in chiffon, guarniscono la collezione rendendola esuberante e riconoscibile.

I colori pop e brillanti delle stoffe, un elogio allo sbocciare vigoroso dei fiori primaverili,

contribuiscono all’aura elettrizzante di cui si circonda la collezione.

Attraverso le forme, la designer e il suo team cosmopolita, sono riusciti a coniugare le caratteristiche peculiari dello stile orientale, come i tagli dritti e le allacciature a kimono, all’estetica di fine ‘900. La ricerca creativa delle collezioni è da sempre orientata dal concetto di Maximalismo, un trionfo eclettico di dettagli variegati assemblati in mix & match armonici e inaspettati.

Gli outfit e gli accessori oltrepassano le stagioni ma anche i soliti clichè, come un semplice nodo in vita su una camicia trasforma il pareo in un’elegante gonna midi, oppure come il cilindro in paglia di Vienna si trasforma in una mini bag colorata.

Duttilità e ampia versatilità stilistica riassumono l’essenza della nuova collezione, i cui capi rispondono all’esigenza di trasformare i look da giorno in outfit glamour prima che il sole tramonti. D’altronde è impossibile sapere cosa una giornata estiva potrebbe avere in serbo per noi.