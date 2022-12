Wanda Ferro ospite a “Onorevoli confessioni” su Rai 2

In seconda serata su Rai 2 “Onorevoli confessioni. C’è vita oltre la politica”: ospite il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro

È Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’Interno del Governo di Giorgia Meloni, la protagonista di “Onorevoli Confessioni”, il programma condotto da Laura Tecce, in onda sabato 17 dicembre, alle 22.55 su Rai 2.

Wanda Ferro rivela aspetti poco conosciuti della sua vita personale e del suo carattere. Nata e cresciuta in Calabria e fortemente legata a una terra caratterizzata dall’asprezza delle montagne e dalla dolcezza del mare, è riuscita con impegno e la passione politica a diventare la prima Presidente donna della provincia di Catanzaro. Ha vissuto un rapporto profondo con il padre e la madre, ed è legatissima alla sorella Carla. Da sempre convinta che la cultura sia il vero e fondamentale ‘ascensore sociale’, come Assessore alla Cultura prima del comune di Catanzaro, poi dell’intera provincia, ha promosso importanti eventi, invitando in Italia musicisti e gruppi di livello internazionale e organizzando la ‘Woodstock italiana’, il concerto gratuito di Vasco Rossi a Catanzaro del 2004.

Attraverso la scatola dei ricordi, Wanda Ferro condividerà con Laura Tecce i suoi legami e le sue passioni profonde: il suo percorso di fede e il suo rapporto con don Mimmo Battaglia, un ‘prete di strada’ ora Arcivescovo di Napoli; l’amore per i cani in generale e per il suo Oscar in particolare, il collezionismo di soldatini e di oggetti tradizionali del quotidiano, la sua passione per il giardinaggio.