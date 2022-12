Previsioni meteo 17 dicembre 2022: piogge sparse al Centro

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 dicembre 2022: precipitazioni di debole intensità sulle regioni centro-settentrionali, poi tempo in miglioramento

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia in questo weekend che precede la settimana di Natale. Nella giornata di oggi, infatti, avremo ancora cieli coperti e possibilità di piogge sparse sulle regioni centro-settentrionali. Le precipitazioni potranno interessare specie Toscana, Umbria e Marche mentre sul resto della Penisola il clima risulterà prevalentemente asciutto. Al Nord avremo anche un rialzo delle temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS sul finire del weekend, la saccatura depressionaria tenderà ad allontanarsi verso levante e da sud-ovest inizierà a rimontare un promontorio anticiclonico su Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con una domenica asciutta e con anche delle ampie schiarite soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud potremo avere qualche fenomeno isolato. Le temperature si riporteranno in linea con le medie del periodo.

Intanto per oggi, sabato 17 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino piogge al Nord-Est con neve oltre i 600 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole in Pianura Padana con deboli piogge, tempo asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino piogge sparse su tutte le regioni, neve in appennino oltre i 1800 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sui settori costieri, più asciutto altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino isolate piogge sulle regioni tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo stabile salvo isolate piogge su Campania, Basilicata e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania e Molise, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in rialzo al Nord, in diminuzione al Centro e al Sud.

