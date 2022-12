In libreria e online “Art Challenge. Sfida a colpi di disegno” di Molly Egan, il nuovo volume illustrato per dare sfogo alla propria creatività, edito da 24 ORE Cultura

Edito da 24 ORE Cultura, esce in libreria “Art Challenge. Sfida a colpi di disegno” di Molly Egan, un libro illustrato con oltre 250 esercizi per dare sfogo alla propria creatività.

Chi pensa che il disegnare sia una pratica adatta solo ai bambini, dovrà ricredersi. Il disegno, infatti, può essere utilizzato come esercizio per migliorare la memoria, la creatività e allentare lo stress. Imparare a farlo senza impegno non è una pratica semplice, bisogna approcciare il disegno con disincanto affinché la creatività e la sperimentazione fluiscano liberamente. L’illustratrice Molly Egan prova a spiegare come riuscire a farlo, attraverso suggerimenti, stimoli e idee e fornendo validi strumenti per superare la frustrazione da “pagina bianca”.

Un libro adatto a chi ha bisogno di una spinta per liberare la propria immaginazione. L’autrice, attraverso stratagemmi come pagine colorate, disegni da completare e indicazioni tematiche, riesce a risvegliare la creatività, aiutando a tornare bambini per un momento. Abbandonare le aspettative e non aver paura di commettere errori: queste le due parole chiave del libro, che si presenta come un ottimo strumento per concedersi una pausa dallo stress quotidiano e per liberare la mente. Neanche la scelta del set da disegno è limitata: il novello disegnatore potrà scegliere a proprio piacere se usare colori, pennelli, pennarelli, pastelli, matite, penne gel o addirittura ritagli di carta.

Il manuale è diviso in tre sezioni: il Riscaldamento, con esercizi da 5 a 10 minuti progettati per allenare la creatività, la Settimana, con suggerimenti guidati di disegno creativo per un tempo limitato, e il Weekend, per esplorazioni artistiche più approfondite

Autore

Molly Egan – Illustratrice americana con oltre 120k follower su Instagram. Ha tenuto lezioni a persone di tutte le età su come far fluire i succhi creativi e disegnare per piacere.

Scheda tecnica

Titolo: Art Challenge

Autore: Molly Egan

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: brossura 18 x 22 cm

Pagine: 288 pagine interamente a colori

Prezzo: € 21,00

Codice ISBN: 978-88-6648-630-5

In vendita in libreria e online