Il concerto milanese di Dardust nel 2023 cambia data e location

Il concerto milanese del “Duality Tour” di Dardust cambia data e location: lo spettacolo è spostato al 13 marzo 2023 all’Auditorium di Milano

A causa di problemi tecnici insorti inerenti all’installazione della produzione dello spettacolo al Conservatorio, siamo costretti a cambiare location del concerto milanese di Dardust: il nuovo appuntamento, che cambia anche data, è fissato per lunedì 13 marzo 2023 presso l’Auditorium di Milano. I biglietti per il nuovo appuntamento sono in vendita sui circuiti ufficiali Ticketmaster.it e Ticketone.it.

I biglietti acquistati per la data del 9 marzo 2023 restano validi per assistere alla nuova data nella nuova location. Nel caso in cui non fosse più possibile assistere al concerto nella nuova data, è possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto (comprensivo di diritti di prevendita) entro e non oltre venerdì 23 dicembre 2022.

INFORMAZIONI PER GLI ACQUIRENTI DELLA DATA DEL 9 MARZO AL CONSERVATORIO DI MILANO:

I posti del settore Platea Bassa verranno ricollocati automaticamente nella nuova pianta dell’Auditorium nel settore Platea .

verranno ricollocati automaticamente nella nuova pianta dell’Auditorium nel settore . I posti del settore Platea Alta verranno ricollocati automaticamente nella nuova pianta dell’Auditorium nel settore Balconata .

Le indicazioni sui nuovi posti riservati verranno fornite agli acquirenti direttamente dal circuito di biglietteria presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RIMBORSO:

Sarà possibile richiedere il rimborso mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale è stato effettuato l’acquisto entro e non oltre il 23 dicembre 2022.

Tale rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale.

Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dai canali ufficiali di vendita, ovvero i seguenti: Ticketone e Ticketmaster.

> Ticketone: info rimborsi su: https://www.rimborso.info

>Ticketmaster: info rimborsi su: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958-Richiesta-di-rimborso-elenco-eventi

Pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First il 28 ottobre 2022, “DUALITY” è il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa. L’artista porterà dal vivo il nuovo lavoro discografico nel 2023 con DUALITY TOUR 2023, con cui metterà in scena le sue due anime – piano solo ed elettronica – in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari.