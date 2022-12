Colite ulcerosa: remissione assicurata con guselkumab-golimumab

Secondo i risultati di nuovi studi la terapia combinata guselkumab-golimumab assicura remissione della colite ulcerosa elevata e mantenuta nel tempo

Durante l’UEGW2022 di Vienna sono stati presentati dati di un’analisi in corso dello studio VEGA di fase IIa in pazienti adulti con colite ulcerosa (UC) da moderatamente a gravemente attiva. I partecipanti hanno ricevuto 12 settimane di terapia di induzione combinata con guselkumab e golimumab.

I risultati dello studio clinico sulla terapia combinata di guselkumab e golimumab mostrano il mantenimento di tassi più elevati di remissione clinica, istologica ed endoscopica alla settimana 38.

Il tasso di remissione clinica è stato del 47,9% nei pazienti che hanno ricevuto una terapia di induzione combinata con guselkumab e golimumab rispetto a entrambi i trattamenti da soli (31,0% e 20,8%, rispettivamente) a 38 settimane.

I dati derivano da un’analisi in corso di uno studio clinico di fase 2a che mostra adulti con colite ulcerosa attiva da moderatamente a gravemente che hanno ricevuto 12 settimane di induzione combinata la terapia con guselkumab e golimumab, seguita da un passaggio a guselkumab da solo per il mantenimento, hanno raggiunto un tasso di remissione clinica (basato sul punteggio Mayo modificato [mMayo]) alla settimana 38 del 47,9%, un tasso più alto rispetto al trattamento di induzione e di mantenimento con entrambi guselkumab da solo (31,0%) o golimumab da solo (20,8%).

I pazienti avevano tassi comparabili di eventi avversi (AE) nei gruppi di trattamento.

Guselkumab da solo o la combinazione di guselkumab e golimumab sono in fase di valutazione clinica e non approvati per il trattamento di adulti con UC negli Stati Uniti.

Lo studio VEGA è il primo studio randomizzato controllato per valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia di combinazione con un antagonista della subunità dell’interleuchina (IL)-23p19 (guselkumab) e un antagonista del fattore di necrosi tumorale-alfa (TNFα) (golimumab) nella UC.

I risultati dettagliati sono stati presentati in una presentazione orale al congresso 2022 della United European Gastroenterology (UEG) che si è svolto a Vienna e virtualmente.

“L’esplorazione di combinazioni di terapie avanzate è un passo importante nel continuare a innovare per i molti pazienti che vivono con la colite ulcerosa”, ha affermato Bruce E. Sands, Capo della Divisione di Gastroenterologia del Dr. Henry D. Janowitz a Mount Sinai, Professore di medicina presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai e membro del comitato direttivo VEGA. “Questi nuovi dati si basano e confermano i nostri risultati iniziali di 12 settimane che mostrano il potenziale beneficio clinico della combinazione di guselkumab e golimumab nel trattamento adulti con colite ulcerosa attiva da moderatamente a gravemente.

Nello studio VEGA, i pazienti con UC da moderatamente a gravemente attiva sono stati randomizzati (1:1:1) a ricevere la terapia di combinazione con guselkumab e golimumab, guselkumab in monoterapia o golimumab in monoterapia.

Dopo che gli endpoint sono stati valutati alla settimana 12, i pazienti in monoterapi hanno continuato il trattamento inizialmente assegnato, mentre i pazienti randomizzati al gruppo della terapia di combinazione sono passati al solo guselkumab come terapia di mantenimento.

I pazienti sono rimasti in cieco e hanno ricevuto le rispettive terapie durante la valutazione finale dell’efficacia alla settimana 38. La remissione clinica è stata valutata sulla base del punteggio Mayo modificato (mMayo), così come il punteggio Mayo totale.

Remissione sintomatica, miglioramento endoscopico, remissione endoscopica, remissione istologica e endpoint compositi istologico-endoscopico sono stati anche valutati alla settimana 38 in un’analisi esplorativa.

La sicurezza è stata valutata durante la settimana 50 (16 settimane dopo la dose finale dell’intervento in studio alla settimana 34).

I pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione con guselkumab e golimumab seguita da un trattamento di mantenimento con guselkumab hanno raggiunto la remissione clinica (mMayo) alla settimana 38 (47,9% [34/71]) contro il 31,0% (22/71) e il 20,8% (15/72) di pazienti che hanno ricevuto rispettivamente guselkumab o golimumab da solo (p nominale=<0,05).

I tassi di remissione clinica definiti dal punteggio Mayo totale alla settimana 38 erano simili a quelli basati su mMayo con il 43,7% (31/71) nella terapia di combinazione seguita dal gruppo guselkumab che ha raggiunto questo endpoint, rispetto a entrambi i gruppi in monoterapia con guselkumab o golimumab (rispettivamente 31,0% [22/71] e 22,2% [16/72]).

Inoltre, i pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione seguita da guselkumab hanno avuto i seguenti risultati alla settimana 38:

Il miglioramento endoscopico e l’endpoint composito istologico-endoscopico erano maggiori nei pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione seguita dal trattamento con guselkumab rispetto ai pazienti che hanno ricevuto guselkumab o golimumab da soli.

La remissione endoscopica e le remissioni istologiche erano più elevate nei pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione seguita dal trattamento con guselkumab rispetto ai pazienti che hanno ricevuto il solo golimumab.

I pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione seguita da un trattamento di mantenimento con guselkumab e i pazienti che hanno ricevuto il trattamento solo con guselkumab in monoterapia hanno raggiunto lo stesso tasso di remissione sintomatica del 69% alla settimana 38, che era maggiore del 59,7% del gruppo in monoterapia con golimumab.

I tassi di eventi avversi sono stati comparabili durante la settimana 50 dello studio. Rispettivamente, la terapia combinata seguita dai gruppi di guselkumab, guselkumab da solo e golimumab da solo ha avuto tassi di eventi avversi del 63,4, 64,8 e 76,4% e tassi di infezione del 31,0, 23,9 e 31,9 percento.

Tutti i gruppi avevano gli stessi tassi di eventi avversi gravi del 5,6% e gli stessi tassi di infezione grave del 2,8%. Complessivamente, il 13,1% dei pazienti ha interrotto il trattamento prima della dose finale dell’intervento in studio.