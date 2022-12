Il “Best Paper presented by a woman” conferito a ricercatrice del Cnr-Isafom al MetroAgriFor – IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry

Nelle settimane scorse si è svolta, a Perugia, la quinta edizione del convegno MetroAgriFor – IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry.

Il Workshop, che si tiene con cadenza annuale, è finalizzato alla condivisione, da parte di accademici, ricercatori e esperti dell’industria, degli avanzamenti e risultati della ricerca nel campo delle tecniche di misurazione e data processing a supporto dell’agricoltura, foreste e cibo.

Nella tradizionale cerimonia di chiusura del convegno, al lavoro “The Nitrate fate tool for the assessment of the groundwater vulnerability within the geospatial decision support system LandSupport”, è stato conferito il riconoscimento come “Best Paper presented by a woman” a Marialaura Bancheri, assegnista di ricerca della sede di Portici. Lo studio presenta il tool, sviluppato nell’ambito del progetto LandSupport, per la valutazione della vulnerabilità della falda ai nitrati, provenienti dall’uso di fertilizzanti agricoli. In particolare, il lavoro descrive la sua integrazione nella piattaforma del DSS, la descrizione dettagliata degli input e un caso pratico di applicazione, in supporto alle normative europee, come la WFD e la direttiva Nitrati.