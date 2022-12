Assegnato il premio NVED: Nuovi Vettori Evolutivi Danza

NVED – Nuovi Vettori Evolutivi Danza: Angelo Egarese è il vincitore della call per coreografi Over 30 promossa da Mandala Dance Company

Nell’ambito del Festival Corrispondenze 2022, presso lo spazio performativo Agorà di Ladispoli (Roma), si è svolta la serata conclusiva di NVED_Nuovi Vettori Evolutivi Danza, progetto di residenza creativa a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici nell’ambito professionale di Mandala Dance Company. Tre aperture al pubblico per altrettanti progetti artistici a cura dei coreografi over 30 selezionati Nicolò Abbattista, Angelo Egarese, Davide Romeo che hanno lavorato a stretto contatto con i danzatori di Matrix [Pro] 2022.

Il premio NVED_Nuovi Vettori Evolutivi Danza è stato assegnato ad Angelo Egarese per la straordinaria qualità della ricerca artistica abbinata a un raffinato linguaggio coreografico che con il progetto 5 P_M. ha tradotto in scena la complessità dei 5 principi fondamentali dell’Agenda 2030 (people, planet, prosperity, peace, partnership) — come commissionato dalla direzione artistica — in un lavoro di grande potenza immaginifica che ha saputo esaltare la vitalità e il dinamismo del giovane gruppo di ragazzi, partecipanti al Training Internazionale di Mandala Dance Company MATRIX PRO 2022. Ad Angelo Egarese sarà garantito un regolare contratto per riportare nel mese di novembre 2022 il progetto coreografico sui danzatori di Mandala Dance Company con una residenza di una settimana e la circuitazione di minimo tre recite nella programmazione del 2022 di Mandala Dance Company.

Angelo Egarese nasce a Milano nel 1984 e cresce a Napoli dove studia danza classica e contemporanea. Si perfeziona tra Firenze e Budapest. Inizia la sua carriera di danzatore in diverse compagnie italiane e straniere, mentre il suo percorso di coreografo inizia nel 2012, anno in cui fonda insieme a Elena Salvestrini la Kinesis Contemporary dance company con sede a Firenze. Nel 2017 gli viene affidata la direzione artistica della KInesIs CDC e diventa coreograto residente. Le sue produzioni per Kinesis CDC sono in tournée in importanti Festival Nazionali ed Internazionali.

La commissione artistica, presieduta da Paola Sorressa, si complimenta con gli altri due coreografi finalisti per aver affrontato nel migliore dei modi la difficile sfida di misurarsi con i grandi temi della contemporaneità, offrendo con grande valore e originalità la propria interpretazione artistica.