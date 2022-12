Anche i Millennials non invitano i propri ex al matrimonio

Tradizionalmente, uno dei compiti più ardui dell’organizzazione delle nozze è quello di stilare la lista degli invitati. Ogni coppia, nella maggior parte dei casi, si trova adiretti o alla lontana etc. Le cose, però, stanno cambiando: secondo le tendenze nozze 2023 di Matrimonio.com, portale referente del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide,(in senso qualitativo più che quantitativo) perché daranno assoluta, con le quali le coppie si sentono più a loro agio e in totale confidenza per festeggiare in grande. Che ruolo avranno quindi gli ex? Rientrano in questo speciale gruppo? Lo scopriamo in questo sondaggio lanciato da Matrimonio.com a futurɜ sposɜ con data di nozze fino al 2024.

Cosa dice il bon ton?

Le regole del bon ton parlano chiaro: invitare un ex al proprio matrimonio è da evitare nel modo più assoluto. Perché? Si potrebbero creare degli “incidenti diplomatici” e non sarebbe ritenuto elegante nei confronti della persona che si sta per sposare. Insomma, la questione potrebbe portare ad attriti o discussioni all’interno della coppia che potrebbero gettare spiacevoli ombre intorno al giorno più romantico.

Cosa dicono le coppie Millennials?

Secondo il sondaggio di Matrimonio.com, il 7.3% degli intervistati inviterà il proprio ex al matrimonio in quanto, a legarli oggi, è un rapporto di amicizia. Resta il fatto che la stragrande maggioranza di loro (87.8%) è unanime nell’affermare che l’ex non sarà presenza gradita. Le ragioni del non-invito sono diverse: