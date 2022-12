Le vacanze invernali sempre più gettonate: ecco le mete

Dai Tour Operator giungono suggerimenti e interessanti novità nel comparto dei viaggi d’inverno: gli italiani stanno cambiando abitudini ma non la voglia di concedersi un’esperienza indimenticabile.

Se fino a qualche tempo fa il Natale veniva vissuto a casa, oggi sempre più italiani decidono di trascorrere le feste viaggiando. Forse grazie anche agli sconti pacchetti Smartbox, idea che si rivela uno dei regali più gettonati di sempre. Ma dove preferiscono passare le vacanze invernali? Vediamo cosa ci dicono le statistiche.

Le mete più gettonate della stagione 2022-2023

Un’indagine effettuata dall’associazione dei Tour Operator ci rivela quali sono le preferenze del momento. Spiccano località turistiche in montagna ma anche città d’arte e i Mercatini di Natale. Non mancano all’appello i “classici” viaggi alla ricerca di mari cristallini e luoghi tropicali.

Tra i primi posti troviamo la Norvegia, preferita soprattutto dai giovani: sono davvero tanti i pacchetti viaggio che permettono ai turisti di vedere il magico gioco delle luci Boreali e che comprendono esperienze di immersione totale nella Natura. Questo Paese è al top delle ricerche di viaggio da pochi anni ma sta riscuotendo un enorme successo, anche perché a seconda della località non mancano strutture sciistiche e piste da sogno, con tutti i comfort e adatte anche alle famiglie con i bambini. Il binomio perfetto è rappresentato invece dalla capitale, Oslo, che offre le bellezze di una moderna metropoli insieme alla magia dei Mercatini di Natale.

In Italia, però, non abbiamo quasi nulla da invidiare ai Paesi Nordici, e alcune località rimangono sempre tra le mete più ambite e chic: basti pensare a Cortina d’Ampezzo, Livigno, Canazei, la Selva di Valgardena, Cervinia e Courmayeur. Qui chi cerca la vita mondana, lo sport, e la buona cucina sa che non rimarrà deluso. Limone Piemonte, invece, soddisfa le esigenze di chi non cerca mondanità ma Natura e la possibilità di effettuare numerosi tipi di sport invernali.

All’opposto troviamo invece i turisti che preferiscono lasciarsi il freddo alle spalle e prenotano nei luoghi da sogno amati da sempre: in cima alla lista ci sono le Maldive. Total relax e lusso sono le parole d’ordine di chi preferisce il mare cristallino alla neve. Non mancano prenotazioni verso Capo Verde, lontanissima dal caos e dal freddo tipico di dicembre e gennaio.

Chi preferisce spendere un po’ meno ma è sempre alla ricerca di un clima mite si indirizza soprattutto verso l’Egitto, un meraviglioso Paese in grado di offrire bellezze di ogni tipo: dai Templi alle Piramidi fino al mare colmo di pesci colorati, e soprattutto la comodità di un viaggio relativamente breve ed economico.

Passando alle città, invece, una delle mete più gettonate di sempre e anche di quest’anno è Torino. In inverno offre un’atmosfera magica, ricchezze culturali e storiche e anche passeggiate all’insegna dello shopping. Ma non dimentichiamoci che oltre alla Mole Antonelliana proprio a Torino si trova il Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo. Perfetto dunque, per chi desidera rimanere in Italia e sognare esotico allo stesso momento.

E che dire di New York? Il fascino della Grande Mela imbiancata in inverno è intramontabile e il viaggio oltreoceano è ambito sia dai giovani che dalle famiglie. Chi non riesce ad andare all’estero opta soprattutto per Torino ma anche Venezia: le vacanze in questa città sono le preferite dalle coppie di innamorati ma anche dalle famiglie che desiderano concedersi un’atmosfera unica e anche dell’ottima cucina.

Infine, gli italiani stanno (ri)scoprendo le vacanze termali, in particolar modo d’inverno. Sono davvero molte le località nel nostro Paese che offrono benessere, relax, esperienze enogastronomiche di alto livello e anche viali colmi di negozi, mercatini e feste paesane che soddisfano grandi e piccini. Saturnia, Chianciano e Ischia restano al top di tutte le classifiche, ma spuntano anche novità come Bagno di Romagna, un piccolo paese in cui è possibile trovare tranquillità, natura ma anche la vitalità e l’ospitalità tipiche dell’Emilia Romagna.