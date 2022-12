Il libro “A muso duro” continua il suo percorso solidale

Continua il viaggio solidale di “A muso duro”, l’ultimo romanzo di Sibyl von der Schulenburg legato ad una particolare iniziativa di beneficenza

Continua il viaggio solidale di “A muso duro”, l’ultimo romanzo di Sibyl von der Schulenburg – scrittrice e imprenditrice nel settore telecomunicazioni – legato ad una particolare iniziativa di beneficenza: i proventi delle vendite, infatti, saranno interamente devoluti a Genny Angels Onlus e finanzieranno l’acquisto di Genny, una particolarissima sedia a rotelle di ultima generazione che utilizza una base auto-bilanciante Segway e consente l’avanzamento su ogni tipo di terreno con il solo spostamento del peso. A luglio 2022 è stata donata la prima carrozzina a Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica che ha partecipato anche nel 2020 alle Olimpiadi a Tokyo vincendo la medaglia argento nei 100 metri rana e che ​ha vinto ​ben quattro medaglie (di cui un oro) agli ultimi mondiali in Portogallo​. Ma non è finita qui: nei prossimi mesi ci sarà una seconda donazione ad una persona che stiamo individuando.

“Il progetto che abbiamo ideato – spiega Sibyl von der Schulenburg – è molto ambizioso, ma siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti fin qui: questa estate Giulia Ghiretti è diventata la prima amica di Genny, ma la strada è ancora lunga e abbiamo bisogno del continuo supporto delle persone per poter migliorare, grazie all’innovativa sedia a rotelle ideata da Genny Angels Onlus, la vita di un numero sempre maggiore di persone disabili. Si sta avvicinando Natale e credo che A muso duro possa essere un ottimo regalo da mettere sotto l’albero o, per le aziende, l’ideale omaggio per clienti e dipendenti. Non dimentichiamo, infatti, che grazie alla vendita delle copie continueremo a finanziare l’acquisto delle Genny e le doneremo a quante più persone riusciremo nei prossimi mesi”.

“A muso duro”, la storia. Il romanzo traccia la vita di un cavaliere agonistico, giovane, bello, prestante, bisessuale e famoso che la vendetta di un cavallo abusato mette a girare in una sedia a rotelle. Da camminante, l’uomo si trova a essere ruotante, ma non rinuncia ai sogni di vittoria nelle più grandi arene del mondo. Per riuscire a tornare in sella dovrà però cambiare totalmente il suo approccio al mondo: non potrà più splendere come Marte, violento e solipsista, ma dovrà scendere a compromessi con l’ambiente circostante, rispettare umani e animali. L’amore malato di una donna lo costringerà ad accettare una nuova sessualità, ma sarà Genny, una carrozzina elettronica autobilanciante su due ruote, a dargli la base per una vera rinascita. La resilienza, un termine tanto di moda, si fonda per lui sulle prestazioni di Genny.