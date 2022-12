Emicrania acuta: terapie puntano a ridurre sintomi e dolore

Emicrania acuta: la rapida riduzione dei sintomi e del dolore, ottenuta attraverso i trattamenti farmacologici e non farmacologici più efficaci, è una priorità chiave

La rapida riduzione dei sintomi e del dolore, ottenuta attraverso i trattamenti farmacologici e non farmacologici più efficaci, è una priorità chiave per i pazienti che soffrono di emicrania acuta, secondo quanto esposto in una relazione tenutasi alla conferenza annuale BRAINWeek 2022.

«La cosa più importante per i pazienti è un ritorno alla funzione» ha detto durante la sua presentazione Merle Diamond, della Diamond Headache Clinic di Chicago, Illinois. «Una buona regola pratica quando parlo con i miei pazienti della terapia acuta è la percentuale di volte in cui ritengono che il farmaco sia stato loro utile e, se rispondono “il 50% delle volte”, allora non si tratta di una terapia adeguata per il trattamento degli episodi acuti».

I pazienti con emicrania acuta richiedono farmaci che funzionino come minimo nell’80-90% dei casi e il 90% di loro assume terapie orali, ma devono trattare il dolore all’inizio del ciclo per ottenere un rapido sollievo, ha aggiunto Diamond. Questo richiede che i farmaci con efficacia consolidata siano utili sia a breve che a lungo termine.

Secondo il relatore i FANS, come l’ibuprofene e il naprossene, sono la prima linea di difesa per l’emicrania acuta. Poi ci sono analgesici combinati, come paracetamolo con aspirina e caffeina, quindi i triptani (almotriptan, eletriptan, zolmitriptan) in dosi variabili, i derivati ​​dell’ergotamina (diidroergotamina in spray nasale), gli antagonisti recettoriali del CGRP (peptide correlato al gene della calcitonina) chiamati gepants (rimegepant, ubrogepant e lasmiditan).

Modello di cura regolato dalle linee guida

Il modello di cura graduale modificato della National Headache Foundation (NHF) per il trattamento dell’emicrania acuta, che cerca di ottimizzare il tempo per raggiungere uno stato di assenza di dolore e di ripresa e funzionale, afferma che un paziente deve aver sperimentato un dolore da moderato a grave correlato all’emicrania e deve avere provato senza ottenere risultati due farmaci generici prima che un medico possa prescrivergli un trattamento di livello successivo.

Secondo le linee guida NHF, un fallimento terapeutico include almeno una delle seguenti condizioni: il paziente non è libero dal dolore e funzionante entro 2 ore dal trattamento dopo la maggior parte degli attacchi o ha una recidiva dei sintomi dell’emicrania entro 24 ore dal trattamento; il paziente non può tollerare il farmaco a causa dei suoi effetti collaterali; ha una storia documentata in cui il farmaco si è dimostrato inefficace o intollerabile oppure ha una comorbilità e/o un’altra controindicazione che non consente al medico di prescrivere un determinato farmaco.

Le difficoltà più frequenti associate ai trattamenti acuti sono il sottodosaggio, la somministrazione ritardata della dose e la mancata inclusione di agenti cooperativi con i triptani, ha affermato Diamond. Un errore tipico è che i pazienti spesso cercano di regolare il dosaggio in base al tempo e alla gravità dei sintomi dell’emicrania.

«Non c’è alcun valore clinico nell’idea che se si prova una terapia a una dose diversa, più alta o più bassa, non ci sia il rischio che possa accadere qualcosa di spiacevole» ha fatto presente Diamond. «Tuttavia non esiste una regola contro la combinazione di determinate terapie per ottenere la massima efficacia».

Neuromodulazione solo dopo il fallimento di altre terapie

Una delle terapie più recenti per affrontare i sintomi acuti dell’emicrania è la neuromodulazione, che può essere eseguita tramite la stimolazione del nervo transcutaneo sopraorbitale, la stimolazione del nervo vagale e la stimolazione del nervo transcranico a impulso singolo.

Queste opzioni, secondo Diamond, dovrebbero essere prese in considerazione dopo che più farmaci tradizionali e trattamenti più recenti hanno fallito, in caso di uso eccessivo dei trattamenti standard, negli adulti che preferiscono le terapie non farmacologiche e nei soggetti pediatrici.

Nessuna di queste opzioni, ha aggiunto, può davvero essere utile a meno che i pazienti non siano diligenti nel tenere un diario dettagliato, coerente e continuo della loro emicrania. In questo modo sia loro che i medici possono avere un quadro chiaro dei sintomi e possono mettere in atto un piano di trattamento efficace, immediato e flessibile.

Referenze

