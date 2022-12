Arriva in Italia “A Likely Lad”, la biografia di Peter Doherty

In libreria anche in Italia “A Likely Lad” (Il Castello editore, collana Chinaski), il libro che Peter Doherty ha realizzato insieme allo scrittore e giornalista Simon Spence

Definito dalla rivista britannica MOJO il “Rimbaud dell’indie”, Peter Doherty è sempre stato uno spirito libero, tanto talentuoso quanto “tumultuoso”, con una carriera in bilico perenne tra genialità artistica e tendenza all’autodistruzione. In libreria arriva finalmente in Italia “A Likely Lad” (Il Castello editore, collana Chinaski), il libro che Pete realizzato insieme allo scrittore e giornalista Simon Spence.

Lasciati alle spalle i suoi giorni più sfrenati, Doherty esplora candidamente – con piglio ironico e talvolta doloroso – alcuni dei momenti più grandiosi o più bui della sua esistenza. Ci invita a conoscere il suo mondo, fra affascinanti processi creativi, feste decadenti, notti drogate, l’esperienza della prigione e una pericolosa tendenza all’autodistruzione. Con l’intelligenza e l’ironia che lo contraddistinguono, Pete racconta anche gli anni della sua infanzia, le influenze chiave, le bravate londinesi prima della fama; e riflette sulle relazioni importanti della sua vita – quella con il co-fondatore dei Libertines Carl Barât, con la top model ed ex fidanzata Kate Moss e con la sfortunata cantante Amy Winehouse. “A Likely Lad” è la versione dei fatti di Doherty, l’uomo dietro la fama e l’infamia. Un libro di memorie rock come nessun altro.

PETER DOHERTY (1979) è un musicista, artista visivo e cantautore. È il frontman delle rock band The Libertines, Babyshambles e Puta Madres. Figlio di un militare, Doherty ha trascorso gran parte della sua giovinezza spostandosi da una caserma all’altra in giro per l’Europa. Da sempre appassionato di libri e poesia, ha sviluppato uno stile eclettico e introspettivo che lo ha trasformato in una delle voci più originali della scena rock britannica.

SIMON SPENCE – co-autore di questo libro – ha collaborato con il manager e produttore dei Rolling Stones Andrew Loog Oldham ai suoi due celebri libri di memorie “Stoned” e “2Stoned”, ed è autore di altri libri di saggistica. Come giornalista musicale ha scritto per NME, Dazed & Confused, The Face, i-D, The Independent, Q e Mojo.