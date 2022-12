Su Rai Storia serata con gli Stuart e i Templari

Nella serata di Rai Storia nuovo appuntamento con “Gli Stuart. Un regno di sangue” e a seguire “La vera storia dei Cavalieri Templari”

Il re Giacomo II succede al fratello Carlo II nel 1685, ma l’ultimo re Stuart regnerà solo per tre anni: il tentativo di imporre la religione cattolica innesca la Gloriosa Rivoluzione. Insieme al marito Guglielmo d’Orange, è proprio la figlia di Giacomo, Maria, a porre fine alla dinastia degli Stuart. È l’ultimo episodio della serie “Gli Stuart. Un regno di sangue”, in onda in prima visione giovedì 15 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per “a.C.d.C.” con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.

A seguire in una delle più grandi operazioni di polizia di tutta la storia, all’alba di venerdì 13 ottobre 1307, tutti i Templari di Francia vengono arrestati per ordine del re Filippo IV. Le gravissime accuse di eresia e idolatria fanno parte di un piano spregiudicato del sovrano francese per sopprimere l’Ordine e appropriarsi delle sue ricchezze. Lo racconta l’ultimo appuntamento con “La vera storia dei Cavalieri Templari”, in onda giovedì 15 dicembre alle 22.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.