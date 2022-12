Previsioni meteo 15 dicembre 2022: nuovo peggioramento al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 dicembre 2022: arriva una nuova perturbazione al Nord e sul versante tirrenico del Centro dove non mancheranno piogge e temporali

Prima metà di dicembre decisamente dinamica sull’Italia, dove si registrano ancora condizioni meteo all’insegna dell’instabilità. Nella giornata di oggi, dopo una mattinata prevalentemente asciutta, avremo un nuovo peggioramento del tempo per l’arrivo dell’ennesima perturbazione che porterà piogge e temporali al Nord e sul versante tirrenico del Centro. Temperature in lieve aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo ancora maltempo accompagnato da aria decisamente più mite nel corso del weekend. A seguire, possibile rimonta di un campo di alta pressione tra Europa e Mediterraneo proprio nella settimana che precede il Natale, il tal caso avremo tempo asciutto e clima mite soprattutto in quota. Ma date le tempistiche non si esclude un nuovo peggioramento proprio nel weekend di Natale o poco dopo.

Intanto per oggi, giovedì 15 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 900-1100 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve anche a quote collinari. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino piogge e temporali sul versante tirrenico, più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge diffuse e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con pochi fenomeni associati. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Sardegna e Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue piogge sulla Puglia, asciutto altrove ma con molte nuvole. Piogge in arrivo nella notte sulla Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in rialzo su tutta la Penisola.

