Moda: Malo cashmere presenta i nuovi capi fatti a mano

I capolavori artigianali di Malo: capi realizzati a mano, creazioni scandite da lenti passaggi che sublimano antiche tecniche di lavorazione e allure contemporanea

L’unicità è un valore prezioso. Un capo fatto a mano è unico, con particolarità irripetibili, un prodotto artigianale che porta con sé una storia. Ogni creazione è scandita da lenti passaggi. La cura nei dettagli mira alla perfezione: certe cuciture, certe rimagliature e lavorazioni non possono che essere realizzate da mani capaci, ogni gesto è importante, meticoloso.

La massima espressione dell’incanto, della tradizione e della poesia firmata Malo è sublimata nei capi realizzati completamente a mano. Capi creati grazie alle sapienti maestranze della maison fiorentina che intrecciano e lavorano il pregiato cashmere per realizzare piccoli capolavori di artigianalità italiana.

È il Made in Malo a rendere ogni capo unico, in grado di regalare emozioni, di raccontare storie attraverso la memoria, le tradizioni, la passione di chi l’ha creato. Poesia di lentezza: prendersi i propri tempi, con calma e dedizione. In un mondo dove la quotidianità è frenesia, la lentezza è un valore prezioso, necessario per fare le cose con amore e attenzione. I gesti controllati e i tempi dilatati diventano le sfumature essenziali per un quadro armonioso.

Per lui:

Maglia in puro cashmere bianco latte realizzato completamente a mano con i ferri. Tre giorni è il tempo che serve per realizzare interamente a mano questo prezioso maglione.

Gesti antichi e allure contemporanea: il collo è realizzato “a cratere” punto d’incontro tra il classico girocollo e il mezzo collo, la cui forma ricorda appunto i crateri presenti sulle superfici vulcaniche. La tecnica di realizzazione con i ferri è detta “punto gambero”. Il nome di questo punto deriva dalla tecnica manuale che si utilizza per realizzarlo: da sinistra verso destra, anziché il contrario, come si usa solitamente fare. Questo crea un delicato gioco di basso rilievo per un twist contemporaneo che si lega al più classico concetto di eleganza.

La finezza pesante rende questo girocollo caldo e perfetto per le fredde giornate invernali.

Per lei:

Gilet nero a coste e maglia bianca a coste con collo alto in puro cashmere realizzati con dettagli a contrasto. La particolare tecnica impiegata per il ricamo dei profili a contrasto è detta “punto cavallo” perché è lo stesso punto che si usava in selleria in passato.

Due capolavori di alta artigianalità in quanto i profili a contrasto son interamente ricamati a mano.

Per realizzare questi capi con la tecnica del “punto cavallo” occorrono dalle otto alle sedici ore. Un’alchimia che, attraverso gli abili gesti di artigiani specializzati, trasforma le fibre preziose in capi pregiati.

I capi realizzati a mano fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.