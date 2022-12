La rivista “Welfare&Ergonomia” passa in Classe A

Cnr: la rivista “Welfare&Ergonomia” edita da Franco Angeli ha ricevuto da parte dell’ANVUR il passaggio in fascia A

A distanza di un anno dal riconoscimento di scientificità per l’area 14, con grande soddisfazione comunichiamo che la Rivista Welfare&Ergonomia ha ricevuto da parte dell’ANVUR il passaggio in fascia A. La rivista edita da Franco Angeli riflette sulle sfide e le opportunità del welfare in un momento storico caratterizzato dall’incertezza. Propone, attraverso i suoi numeri monografici, lo studio dei problemi di benessere e di sicurezza dei cittadini, mixando le conoscenze consolidate nell’ambito delle politiche sociali con l’approccio pluridisciplinare dell’ergonomia

L’intento è di approfondire temi che ruotano intorno all’uomo e al suo benessere. Il welfare nelle sue diverse declinazioni è il corpus delle politiche sociali volte ad affermare il diritto di cittadinanza, anche se negli ultimi decenni alcune modifiche ne hanno cambiato l’impianto originario, mettendo in discussione l’equità tra generazioni e generi, tra chi ha e non ha il lavoro e tra le categorie professionali. L’ergonomia come metodo è legata allo sviluppo della tecnologia, anche se negli anni ha allargato le aree di interesse e ha sempre applicato una metodologia di progettazione partecipativa, si è occupata di cultura, accoglienza, integrazione e di consapevolezza professionale, pur rimanendo uno strumento operativo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’integrazione tra le due discipline consente di guardare alle questioni sociali adottando diverse angolazioni interpretative e coniugando, tra l’altro, prassi e teoria: il welfare con l’introduzione di leggi sull’assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dal lavoro svolto; l’ergonomia con la progettazione degli spazi, degli attrezzi e dei processi produttivi in funzione delle capacità specifiche dei lavoratori.

