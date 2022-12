I Mania tornano con il singolo “Somma Zero”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Somma Zero” (LaPop), il nuovo singolo dei MANIA

“Somma Zero”, il nuovo singolo dei Mania, racconta la storia di un amore che finisce e non ricomincerà. Si sa, i sentimenti ci rendono molto più volentieri piccoli e vulnerabili, gli piace così. Però esiste un modo adulto di lasciarsi e di voltare pagine scritte in favore di quelle bianche ancora da scrivere.



Spiega la band a proposito del brano: “La ‘Somma Zero’, nella teoria dei giochi, descrive una situazione in cui il guadagno o la perdita di un partecipante è perfettamente bilanciato da una perdita o un guadagno di un altro partecipante. Nessun vincitore e nessun vinto quindi. Ci si abbandona in modo consapevole, ognuno con le proprie ferite da curare.”

Il videoclip di “Somma Zero”, pensato e realizzato da Nicole Fodritto, ha lo scopo di rappresentare i protagonisti raccontati nella canzone attraverso immagini astratte ed evocative. La figura del narratore è lasciata invece a un playback della band.

Biografia

Il progetto MANIA è composto da Gionata (voce), Jacopo (chitarra), Davide (basso) e Davide (batteria).

Lauree mai prese ed esami mai dati, lavoro, delusioni, amori e debolezze hanno forgiato questa band. MaNiA è una storia di fratellanza, di amicizia e di amore ancestrale. Non sappiamo se vi sia mai capitato di vivere una cosa come se dentro di voi fosse già scritta, come se da qualche parte nel vostro cuore o nella vostra pancia fosse già esistita, beh, MaNiA c’era già da prima ed era nel segno di queste quattro vite.