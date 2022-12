Gli Aneurisma pubblicano l’album “Inside my Rage”

L’album “Inside My Rage” degli Aneurisma nasce dalla rabbia che abbiamo dentro e dall’intenso bisogno di portarla alla luce, smascherarla senza paure né indugi

Il titolo non è stato scelto per caso. Racconta sia nei testi che nelle note esperienze di vita, le descrive con un insieme di accordi e le fa esplodere con un urlo. La nostra musica vuole raccontare ed accompagnare momenti, attimi e situazioni che ognuno nella propria vita ha vissuto. L’ascoltatore può immedesimarsi nei testi affrontando le proprie paure per poi spazzarle via. Ogni canzone tratta tematiche differenti ma legate sempre dallo stesso filo conduttore: le verità del proprio quotidiano viste con gli occhi di chi vuole mettersi alla prova e sfidarsi. Una rabbia quindi che muta in un’estrema libertà di espressione, libertà che vuole donare con sincera e istintiva forza la consapevolezza del proprio essere.

Gli Aneurisma sono una band Grunge – Alternative Rock pescarese formatasi nel 2011 dall’incontro tra Antonio Orlando (voce e chitarra) e Luca Degl’innocenti (basso e cori). La band raggiunge la sua formazione completa con l’arrivo del batterista Ettore Saluci, consolidando un sound duro, aggressivo e psichedelico che contraddistingue le loro composizioni. In seguito alla pubblicazione del loro primo omonimo Ep, calcano i palchi di numerosi festival e club ricevendo recensioni e accoglienze positive. Nel 2016 sono ospiti di una edizione del “Bussi Rock Festival” dove condividono il palco con gli IWolf, reduci dal successo del talent show “The Voice of Italy”. Nell’Aprile del 2017 partecipano al premio nazionale “Brano Inedito” suonando nello storico locale romano la “Locanda Blues”, evento seguito on line da oltre 10.000 spettatori. Nel 2018 la band entra a far parte nell’associazione musicale nazionale “#nonsiamosoli” e vengono inseriti nel primo volume della “Compilation #nonsiamosoli vol.1”, in uscita nazionale discografica, rappresentativa dei gruppi emergenti della realtà musicale italiana. Nello stesso anno il gruppo si esibisce nell’Anfiteatro del porto turistico di Pescara, in una tappa de “L’Indipendente Festival”, condividendo il palco con alcuni dei maggiori gruppi della scena musicale nazionale e riscuotendo un notevole consenso da parte di pubblico e critica.

Nel 2019 gli Aneurisma decidono di dedicarsi esclusivamente alla stesura del nuovo album, lasciando da parte i concerti live. Il 2020 è un anno importante per la band, a maggio esce nelle radio il loro primo singolo “Never Say” con l’anteprima nazionale del video sul famoso magazine “SpazioRock”. Ad ottobre su “Rockon Italia” pubblicano l’anteprima del secondo singolo “Insanity”, accompagnato da un videoclip ufficiale. A maggio 2021 la band lancia il terzo singolo “Come Undone” collaborando con la band californiana “Rotten Apple”, ed è estratto, come gli altri singoli, dal loro album d’esordio “Inside My Rage” uscito a giugno del 2021. A novembre del 2021 gli Aneurisma firmano un contratto con la “Ghost Label Record” per rafforzare la loro produzione artistica. Nella primavera del 2022 la band torna di nuovo a proporre la propria musica riprendendo l’attività live tra locali e festival in giro per il paese consolidando la propria attitudine e il proprio sound che ormai li contraddistingue da oltre dieci anni. Da segnalare alcuni importanti concerti negli storici live club “Traffic” e “Velvet” di Roma e allo “Zuita” di Treviso. Attualmente in promozione nazionale ed estera con il loro album “Inside My Rage” e a lavoro in studio sulle nuove canzoni.

Instagram

https://www.instagram.com/aneurismarockband/