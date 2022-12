Dina Ravaglia in libreria con “Ballata triste a due voci”

“Ballata triste a due voci” è il nuovo libro di Dina Ravaglia, fuori per la Collana “Gli srittori della porta accanto” della Casa Editrice PubMe

È la storia dell’incontro inatteso di due mondi deserti, quello del diciannovenne Theo, chitarrista rock, e di Giada, la ventisettenne maestra elementare di suo fratello. Un incontro che produce scintille e mostra come l’incendio che divampa, anziché distruggere, finisce per creare. Perché le cose insolite non necessariamente sono destinate a fallire, e a volte le strade tortuose ci portano a destinazione. Narrato in prima persona, in un duetto di voci e punti di vista, il romanzo esplora le parti buie e intime dei due protagonisti, affrontando anche il tema della depressione conseguente le drammatiche vicissitudini della vita di Theo, quali la morte della madre e un’accusa infondata ma infamante che gli costerà molto cara, in termini di violenza e separazione. Ma il romanzo affronta anche la zona luminosissima dell’amore: quello innato per la musica, quello incondizionato per un fratello e quello dolce e passionale tra i due protagonisti. In un finale avvolgente come un abbraccio, liberatorio come le lacrime.

Dina Ravaglia – “Ballata triste a due voci”

Casa Editrice: PubMe

Collana: Gli scrittori della porta accanto

Genere: Narrativa contemporanea/Romance

Pagine: 384