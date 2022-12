Cose da sapere prima di donare Bitcoin in beneficenza

Gli investitori o i proprietari di Bitcoin possono donare le loro partecipazioni a organizzazioni di beneficenza. Forse, questa è una strategia efficace per i proprietari di Bitcoin che vogliono ridurre la loro pressione fiscale. Idealmente, Bitcoin si confronta con altre proprietà e azioni che una persona può donare a organizzazioni di beneficenza. Tuttavia, donare criptovalute è un po’ complesso per alcune persone. Quindi, uno dei mezzi migliori per ottenere Bitcoin è acquistarli da un rinomato exchange come il bitcoin-profit .

Nel corso degli anni, la popolarità delle criptovalute è aumentata in modo significativo, con più persone che le scambiano su scambi di criptovalute.

Tuttavia, le persone possono fare molte cose con Bitcoin e altre valute digitali oggi rispetto a un decennio fa. Oltre a donare le tue partecipazioni crittografiche, puoi usarle per pagare prodotti e servizi nei negozi locali e online. Tuttavia, donare Bitcoin è il migliore per evitare di pagare le tasse sui guadagni di capitale.

Considera la tua decisione

Prima di donare il tuo Bitcoin, penserai di vendere i token per donare i proventi a un’organizzazione di beneficenza. Tuttavia, questo potrebbe esporre a una tassa significativa fattura. Nella maggior parte dei paesi, il contribuente considera Bitcoin un bene o una proprietà come obbligazioni, oggetti da collezione e azioni. Ciò significa che il contribuente si aspetta che tu paghi l’imposta sulle plusvalenze quando vendi Bitcoin con un profitto. Pertanto, potresti avere una responsabilità fiscale significativa quando vendi una quantità sostanziale di Bitcoin.

Tuttavia, puoi evitare questo donando i tuoi Bitcoin a un’organizzazione di beneficenza. In questo modo, godrai di detrazioni fiscali senza pagare le tasse sulle plusvalenze, senza dimenticare che la tua donazione sarà vitale per aiutare i bisognosi.

Attualmente, diverse organizzazioni di beneficenza prendono Bitcoin. Alcune organizzazioni di beneficenza supportano anche lo sviluppo di Bitcoin. Pertanto, non avrai difficoltà a trovare un’organizzazione che accetti le tue donazioni di Bitcoin.

Gestire le pratiche

Hai bisogno di una valutazione per donare grandi quantità di Bitcoin. Preparare i documenti ti consentirà di richiedere una detrazione fiscale per la tua donazione di Bitcoin. Pertanto, utilizzare i canali appropriati e documentare tutto. Ad esempio, l’IRS richiede di presentare il modulo 8283 quando si richiedono detrazioni superiori a $500.

Forse, l’approccio migliore è quello di lavorare con un perito rispettabile. In questo modo, otterrai una documentazione chiara basata sul valore di mercato della tua donazione di Bitcoin. Indicare un grafico non sarà sufficiente poiché il valore di Bitcoin fluttua selvaggiamente. Pertanto, contatta un perito qualificato quando doni Bitcoin del valore di oltre $5000. Poiché una valutazione ti costerà un po’ di soldi, considera l’importo che vuoi contribuire e determina se ne vale la pena.

Scegli l’ente di beneficenza

Non tutte le organizzazioni di beneficenza accettano donazioni di Bitcoin. Pertanto, scegli un ente di beneficenza che prenda i tuoi doni e li spenda in modo appropriato. Ad esempio, potresti avere una visione che desideri realizzare donando i tuoi Bitcoin in beneficenza. In tal caso, scegli un’organizzazione rispettabile e condividi la tua visione con i suoi leader. Alcuni enti di beneficenza utilizzano doni non classificati per iniziative di raccolta fondi. Pertanto, va bene supportare l’organizzazione, a condizione che tu sia pronto.

Inoltre, alcune organizzazioni di beneficenza hanno strutture formali che potrebbero rendere impegnativa la donazione di Bitcoin. In alcuni casi, incontrerai gli stakeholder per convincerli ad accettare le tue donazioni di Bitcoin. Si prega di non sentirsi offesi perché le organizzazioni caritatevoli si adoperano con attenzione per operare nel rispetto delle regole finanziarie per mantenere il loro status di esenzione fiscale.

Riflessioni Finali

Per alcune persone, Bitcoin funziona come il denaro convenzionale. Pertanto, alcune organizzazioni di beneficenza accettano donazioni di Bitcoin e le spendono come denaro fiat. Tuttavia, potresti dover seguire procedure specifiche per donare i tuoi Bitcoin. Tuttavia, donare Bitcoin ridurrà la tua responsabilità fiscale perché non pagherai alcuna imposta sulle plusvalenze.