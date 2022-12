Paolo Massobrio e Marco Gatti in libreria con “ilGolosario”

Quasi 4mila soste memorabili ne “ilGolosario”, l’edizione numero otto della guida ai ristoranti d’Italia, firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti

Celebrata a Golosaria Milano l’edizione 2023 de ilGolosario Ristoranti, la guida alle migliori tavole d’Italia firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Un prezioso compendio nato da 24 anni di esperienza della GuidaCriticaGolosa che quest’anno dà voce a una ristorazione resiliente, capace di evolversi e di distinguersi nonostante gli anni difficili della pandemia e della crisi economica.

La Guida di Gatti&Massobrio si differenzia da tutte le altre per il giudizio di valore che mette sullo stesso piano, nel loro ambito, la trattoria e il ristorante gourmet, l’agriturismo o la pizzeria. Chiunque può ambire alla corona radiosa che è il massimo riconoscimento, ovvero la perfezione.

Sono tuttavia oltre 3.800 i locali segnalati fra ristoranti, trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche e locali di tendenza dove concedersi una sosta piena di soddisfazione, secondo le indicazioni e i consigli di una squadra di oltre 90 collaboratori sparsi lungo tutta la Penisola.

E anche in questa edizione sono tante le informazioni che vengono fornite per ogni locale segnalato: dalle camere per il pernottamento alla presenza di un agile parcheggio, passando per l’opportunità di accogliere un animale e – in ottica anti-spreco e sostenibile – la possibilità di richiedere la propria doggy bag per portare a casa il pasto non consumato.

Si mantengono inalterate anche le tipologie di classificazione dei locali: ristoranti, trattorie di lusso, trattorie veraci, agriturismi, vinerie, pizzerie, ma anche locali polifunzionali e negozi o cantine con ristoro. Il massimo riconoscimento, come detto, è la corona radiosa mentre il faccino radioso riguarda le tavole con almeno tre piatti che valgono il viaggio.

Nei testi appaiono altresì 91 locali con un fondino grigio che evidenziano il pranzo dell’anno in quella regione o città capoluogo. Nel complesso sono 467 le Corone e 911 i Faccini Radiosi, mentre la Corona radiosa rossa (unica) che indica la tavola interprete di una direzione contemporanea, in questa edizione cade sulla trattoria La Brinca di Ne (Genova), premiata da Massobrio e Gatti per la sua capacità di “Rappresentare la tradizione, l’ottima cucina, ma soprattutto la Colleganza, intesa come capacità di fare sistema e contribuire, in un posto eroico, allo sviluppo dell’agricoltura, della vitivinicoltura e della cultura”.

Qui di seguito un elenco di 11 tavole con la corona radiosa 2023 che rappresentano le novità di questa edizione:

CANTINA NICOLA – COCCONATO (AT)

LA BÜRSCH – CAMPIGLIA CERVO (BI)

AMANDUS – MANDELLO DEL LARIO (LC)

CONTRADA BRICCONI – OLTRESSENDA ALTA (BG)

FINIL DEL PRET – COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

MI VIEW RESTAURANT – MILANO

LE SERVITE – ARCO (TN)

L’OSTRERIA FRATELLI PAVESI – PODENZANO (PC)

LORELEI – SORRENTO (NA)

PIETRA DEL SALE – AVIGLIANO (PZ)

SARTAGO – FERRANDINA (MT)

In uscita accanto a ilGolosario Ristoranti anche altre due guide: IlGolosario 2023, ovvero mille pagine dedicate ai prodotti e ai negozi di qualità e ilGolosario Wine Tour, la guida all’enoturismo che segnala quelle cantine che hanno scelto di investire anche nell’ospitalità, aprendo la propria offerta a un’idea di enoturismo a 360°.

Tutti i volumi, distribuiti da Mondadori, si potranno acquistare su Amazon, in libreria e sul sito www.comunicaedizioni.it