Nel 2023 gli Arctic Monkeys in concerto a Roma e Milano

Gli Arctic Monkeys live a Milano sabato 15 luglio 2023 per I-DAYS (Ippodromo Snai La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle)

Finalmente il momento è arrivato: gli Arctic Monkeys torneranno in Italia per due date evento a Milano sabato 15 luglio 2023 per I-DAYS (Ippodromo Snai La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle). Prima degli Arctic Monkeys, sul palco in entrambe le serate, The Hives. Opening act sarà invece Willie J Healey.

Gli Arctic Monkeys sono reduci dalla pubblicazione di “The Car”, il loro settimo album in studio. Con 10 nuove tracce scritte da Alex Turner, “The Car” è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i Rak Studios di Londra e La Frette di Parigi. Con il disco, l’annuncio di un tour europeo e negli Stati Uniti che aveva fatto sperare i fan italiani, finalmente accontentati dalla notizia di oggi delle due attese tappe italiane.

Sul palco prima degli Arctic Monkeys, The Hives, l’esplosiva band svedese nata nel 1993 formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson e con cinque album all’attivo. Opening act della serata sarà invece Willie J Healey, cantautore giovane promessa della musica made in UK.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

GLI ARTIC MONKEYS, LA STORIA DELLA BAND

Gli Arctic Monkeys sono Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley e Matt Helders. Nata ad High Green, Sheffield nel 2002, la band ha pubblicato sette album in studio – l’ultimo è ‘The Car’ del 2022 – e un live album ‘Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall’ (2020), i cui ricavati sono andati a War Child UK. “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” è il debut album che ha venduto più velocemente nella storia delle classifiche UK alla sua release nel 2006. L’uscita degli album successivi, ‘Favourite Worst Nightmare’ (2007), ‘Humbug’ (2009), ‘Suck It And See’ (2011), ‘AM’ (2013) and ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ (2018) ha consolidato il loro posto come una delle band inglesi più influenti degli ultimi decenni. Sono l’unica band ad aver vinto sia il Best British Group e British Album of The Year ai Brits per tre volte.

La band ha vinto 7 Brit Awards su 9 nomination a partire dal debutto nel 2006. Ha conquistato anche un Ivor Novello award, un Mercury Music Prize, 20 NME awards, 5 Q awards e 3 nomination ai Grammy. Con oltre 25 milioni di copie vendute e una fanbase di oltre 30 milioni di fan sulle piattaforme digitali, la band ha più di 9 miliardi di stream.

Il solo singolo diventato ormai leggendario “Do I Wanna Know” ha ottenuto 1 miliardo di stream. Gli Arctic Monkeys si sono esibiti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012 e sono stati headliner al Glastonbury e al Festival di Reading e Leeds due volte. La band ha venduto oltre 625mila biglietti in tutto il mondo durante il tour di ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ nel 2018 e 2019. Alex Turner ha pubblicato 8 album consecutivi al numero uno delle classifiche UK (6 con gli Arctic Monkeys, 2 con i Last Shadow Puppets).