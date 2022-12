Moda: arrivano i cappelli di Montegallo Alice Catena

Disinvolti, sofisticati, eleganti, versatili ed indispensabili, i cappelli di Montegallo Alice Catena diventano l’accessorio très-chic da infilare nella valigia delle vacanze

Eleganza, charme e stile contraddistinguono la creatività della designer Alice Catena e per la prossima collezione Primavera Estate 2023 propone nuove emozioni con colori naturali ma anche con eccentrici abbinamenti cromatici.

La gioia della scoperta di nuove forme e l’allegria di un sorriso suscitato da materiali e lavorazioni sono un omaggio all’artigianalità marchigiana.

Disinvolti, sofisticati, eleganti, versatili ed indispensabili, i cappelli di Montegallo Alice Catena diventano l’accessorio très-chic da infilare nella valigia delle vacanze oppure da indossare in città per un’immediata riconoscibilità di stile e gusto.

L’arte del passato si fonde e si contamina con le tendenze stilistiche più audaci e sofisticate, dando vita ad una collezione multiforme, colorata e perfetta per ogni circostanza.

La materia, come sempre, è la vera protagonista della collezione e viene esaltata attraverso le lavorazioni e i diversi accostamenti. La stilista continua a giocare con forme e materiali nobili abbinati alla paglia intrecciata, creando cappelli e borse unici ed estremamente dettagliati. La paglia usata si ricava dal grano tenero povero e lungo oltre un metro detto iervicella: gli steli vengono puliti con bicarbonato e pasta di zinco, stirati e intrecciati a mano.

Figura dopo figura, piega dopo piega, cucitura dopo cucitura prendono forma i vari modelli proposti. I veri protagonisti della collezione estiva 2023 sono: “Alto”, con una cupola molto alta e dettagliata, applicazioni in gros grain e una falda calante; “Audrey”, con la cupola pronunciata e una falda rigida con bordo lungo proposto sia in naturale che bicolor in paglia nera e naturale; il “Lady Fedora”, a falda rigida si veste di colori vivaci con fiocchi in lycra, il “Dulì” è decorato da pompon fluo e il “Cone” sceglie un lungo nastro verde acido in cotone.

La collezione propone naturalmente sempre i modelli iconici, come “Vienna”, Lady e Big Sombrero, Lady e Big Fedora, Lady Bogart, Lady Homburg, Lady Boater, Lady Texan, Lady Tiara, oltre alla Big Hats Collection, con i modelli Pamela, Rossella, e l’insostituibile Big Fringe e Super Fringe. Per finire troviamo il Travel hat con il suo nastrino colorato, per la praticità della sua forma morbida, piegabile e arrotolabile che accompagna ogni viaggio e la Bandana Hat, dall’originale combinazione di una ricercata bandana e una falda in paglia da appoggiare sopra.

Per chi ama un cappello dall’aspetto sempre diverso, con l’irrinunciabile “Ribbons box” i nastri, di varie tonalità, sono intercambiabili e personalizzabili con le iniziali. In questo modo il cappello si può legare alla vita o portare a tracolla. A prova di vento.

Gli accessori, con “Rosa bag” e “Anna bag” grandi, medie e piccole in paglia naturale e Vienna, e la “zeppa” con il cinturino realizzata in pelle nei vari toni e il tacco è in paglia naturale lavorata piatta, completano la collezione Montegallo Alice Catena

Nella boutique online si può creare il proprio Montegallo tra una selezione di materiali e colori. Un cappello dal modello unico ed esclusivo, con nastri personalizzabili con le iniziali, per uno stile unico ed inimitabile.

La collezione Montegallo riconferma la sua mission nel recupero della tradizione artigiana marchigiana, dei valori, della femminilità e dell’eleganza timeless, continuando a stupire con proposte che rivoluzionano ed enfatizzano l’outfit indossato.

www.montegallo.eu