Creazioni uniche, versatili e simbolo della produzione artigianale italiana: Fumeo Carlo lancia la sua linea di accessori in maglia Made in Italy

Fumeo Carlo è una storia che inizia nel 1932 da un calzaturificio in seta di Lentate sul Seveso, nel cuore della Brianza. Nel 1933 Carlo Fumeo, fondatore dell’azienda insieme al fratello Ernesto, si reca in Germania per acquistare nuovi telai e ne nota uno per la realizzazione di cravatte a maglia in seta. Ha una felice intuizione e lo compra senza indugio. Dopo nemmeno un anno Carlo Fumeo ritorna in Germania, questa volta per ordinare grossi telai da cravatte. È da quel momento che inizia la produzione di pregiate cravatte che pochi anni dopo porteranno l’azienda ad esportare l’eleganza del Made in Italy in tutto il mondo.

Le cravatte in maglia Fumeo Carlo iniziano a conquistare le più note maison del lusso rappresentando, allora come oggi, l’eleganza e la maestria artigianale italiane.

L’azienda si è da sempre impegnata nel mercato B2B, per arrivare negli ultimi anni, grazie allo spirito imprenditoriale e il coraggio della nuova generazione, a mettersi in gioco per ampliare il target al fine di tramandare un heritage prezioso e farsi spazio nel mondo del fashion.

È così che Fumeo Carlo lancia la sua linea di accessori in maglia Made in Italy, diventando un brand che si mostra per la prima volta al panorama moda vestito del suo nome.

L’obbiettivo del marchio è celebrare attraverso le sue creazioni la qualità e l’eccellenza del know how della tradizione sartoriale, con una visione innovativa della moda come messaggio universale e inclusivo.

“Nostro nonno ci raccontò molte volte del suo primo viaggio in Germania e dello spirito con cui lo affrontò. Paura e sicurezza antiteticamente lo accompagnarono sempre nel suo cammino.

Carlo era determinato nel tornare a casa con qualcosa in più dei soliti telai con cui tesseva le calze e guardava con eccitazione al futuro. Queste duplici emozioni lo accompagnarono nel suo cammino e lo aiutarono a fare sempre meglio!

I suoi racconti ci hanno ispirato e sostenuto moltissimo nella decisione di creare il nostro brand.

Il nostro intento è andare verso il futuro attraverso il passato. Reinterpretare gli accessori uomo e riproporli come non si sono mai visti senza abbandonare la qualità di sempre. Questa vuole essere la storia di un’eleganza semplice e che sa sorprendere” dice Enrico Fumeo.

Il brand propone collezioni di accessori uomo, cravatte, papillon, bretelle e cinture e berretti posizionandoli nel mondo contemporaneo e adattandone il modo di concepirli, dando così vita a un nuovo stile capace di legare il mondo classico e un look che sa osare, inserendosi perfettamente nel contesto attuale.

Gli accessori Fumeo Carlo sono realizzati artigianalmente in seta, cotone, cashmere, lana e materiali sostenibili con telai degli anni Trenta, in grado di garantire una qualità e una trama sofisticata che non si potrebbe mai ottenere attraverso l’utilizzo delle macchine moderne.

Punto di forza della collezione è la maglia, il tessuto con cui sono realizzate le linee, si rivela un elemento peculiare e unico. Fumeo Carlo evidenzia con abilità la versatilità e le mille sfaccettature presentando una grande varietà di stili adatti sia a look eleganti e occasioni speciali sia a outfit adatti al casualwear.

“La nostra bisnonna Emilia lavorava ai ferri per irrobustire il tessuto delle calze di lana in modo che fossero utilizzabili più a lungo. In quei tempi tutto scarseggiava e tutto, quindi, doveva essere conservato al meglio. I nostri zii Pietro e Giuseppe passavano ore ed ore ad osservarla e a osservare la speciale lavorazione Grana di riso. Un giorno Pietro decise di provare a riproporre sulle cravatte questo magico intreccio che poteva resistere allo sfregamento. Iniziò così a lavorare sui telai e a creare la catena che potesse replicare il punto della nonna Emilia. L’intento era quello di tessere una cravatta che potesse essere annodata e riannodata per diversi anni senza rovinarsi. Da qui nacque il nostro modello Grana di riso, uno tra i più resistenti e tra i più amati.”