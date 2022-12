Flydubai amplia il network: l’Italia tra le 113 destinazioni servite

Flydubai, compagnia aeree emiratina, aggiunge tra le destinazioni per l’Italia Bergamo – Orio al Serio e Cagliari, portando così a 5 il numero delle rotte per il nostro Paese

flydubai, la compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato il lancio di sei nuove destinazioni, ampliando ulteriormente il proprio network. Tra queste, l’avvio – a partire dal 2023 – di nuove rotte per l’Italia (Bergamo-Orio al Serio e Cagliari), la Grecia con Corfù, e la Tailandia con Krabi e Pattaya.

Dall’inizio del 2022, flydubai ha inaugurato oltre 20 nuove destinazioni, tra cui Pisa e Catania per l’Italia, Osh in Kirghizistan, Samarcanda e Namangan in Uzbekistan. Con l’aggiunta di queste sei nuove rotte, la rete di flydubai raggiunge quota 113 destinazioni in 53 Paesi. Si tratta di un traguardo significativo, in quanto è il maggior numero di destinazioni servite dal vettore dall’inizio delle attività.

Commentando l’annuncio, Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai ha detto: “Sono molto orgoglioso di vedere crescere così velocemente il nostro network. Il mercato aereo di Dubai si è ripreso rapidamente e la flessibilità che ci contraddistingue, unita al nostro solido modello di business, ci ha permesso di incrementare le operation raggiungendo un traguardo importante. I nostri passeggeri potranno ora scegliere tra 113 destinazioni differenti nel mondo”

Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce di flydubai, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver inaugurato i collegamenti annuali con Milano e i voli stagionali estivi per Corfù e Cagliari. Siamo felici di vedere crescere il nostro network in Europa e di servire addirittura cinque destinazioni in Italia. Nel corso degli anni, abbiamo continuato a registrare un aumento della domanda da e per il Bel paese e non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri esperienze di viaggio straordinarie.”

Krabi e Pattaya, in Thailandia, sono destinazioni turistiche molto popolari per coloro che amano il mare e l’avventura. Krabi offre, infatti, splendide spiagge, suggestive scogliere calcaree e fitte foreste di mangrovie, mentre Pattaya si distingue per i suoi resort e hotel che si affacciano sulla baia omonima e per la sua atmosfera vivace.

Sudhir Sreedharan, Senior Vice President, Commercial Operations (UAE, GCC, Subcontinent & Africa) di flydubai, ha aggiunto: “Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri più alternative di viaggio con i nostri nuovi voli per Krabi e Pattaya. La Thailandia è sempre stata una meta attrattiva, in particolare per i passeggeri provenienti dal CCG, dalla CSI e dall’Europa. L’aggiunta di queste due nuove destinazioni riafferma il nostro impegno a raggiungere mete ancora poco servite e non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo”.

La compagnia aerea emiratina riprenderà i voli anche per Hofuf in Arabia Saudita.