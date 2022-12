Assicurazioni auto e moto: 6sicuro.it lancia l’Osservatorio prezzi

Assicurazioni: 6sicuro.it, il comparatore online di ASSITECA-HOWDEN, lancia l’Osservatorio prezzi sulle assicurazioni Rc Auto e Moto

6sicuro.it, primo comparatore di assicurazioni auto e moto online in Italia fondato da ASSITECA, leader italiano nella gestione dei rischi d’impresa e parte del Gruppo HOWDEN, la più grande realtà europea di brokeraggio assicurativo, lancia l’Osservatorio prezzi RC auto e moto. Grazie all’Osservatorio, 6sicuro.it diffonderà con frequenza mensile informazioni trasparenti sul livello medio dei prezzi dei prodotti assicurativi auto e moto in Italia.

L’Osservatorio, che sarà disponibile per tutti online da inizio 2023, si distingue per l’elevato livello di segmentazione territoriale e per la granularità dei dati. Oltre a monitorare mensilmente il livello medio del premio RC auto e moto in Italia, identificando anche la media di risparmio, la piattaforma permette di esaminare le dinamiche legate all’andamento dei prezzi con un elevato livello di dettaglio. L’Osservatorio 6sicuro.it permette infatti di ottenere informazioni sui trend dei premi medi RC nel tempo, sul miglior prezzo RC auto e moto a livello regionale e provinciale, fino ad arrivare alle informazioni riguardanti i singoli comuni. L’Osservatorio, infine, analizza i modelli auto e moto più utilizzati dagli italiani e le marche con un premio RC statisticamente più alto.

“La dashboard dell’Osservatorio permette di analizzare i premi e il risparmio in modo dinamico, grazie alla possibilità di selezionare numerosi criteri tra cui l’arco temporale di interesse, la regione, il modello, la marca e il tipo di alimentazione del veicolo” – spiega Andrea Altichieri, Direttore Marketing di 6sicuro.it. “Attraverso grafici interattivi ed intuitivi, si potranno ottenere informazioni utili e aggiornate sulle assicurazioni auto e moto”.

Ad oggi l’Osservatorio prezzi 6sicuro.it prende in esame oltre 90 milioni di quotazioni dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2022. La raccolta dati si basa sulle richieste di preventivazione degli utenti verso le compagnie assicurative che collaborano con 6sicuro; i dati provengono dall’incessante attività di preventivazione svolta sui siti web 6sicuro.it, chiarezza.it, l’app mobile 6Sicuroevai. I dati dell’Osservatorio vengono aggiornati ogni 1° del mese, con le statistiche del mese appena concluso.

Con il lancio, sono disponibili i primi dati relativi al mese di ottobre 2022 sia per il comparto Auto che per il comparto Moto. Secondo l’Osservatorio di 6sicuro.it, nel corso del mese di ottobre 2022 il premio medio RC auto calcolato in Italia è stato di 449,44€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (380,48€ ad aprile 2022), è del +18,12%. Rispetto allo scorso anno (ottobre 2021), la tariffa media (361,88€) risulta in crescita del +24,20%. Secondo i dati dell’Osservatorio, scegliendo la migliore assicurazione auto fra i preventivi calcolati dagli utenti, a ottobre 2022 il risparmio in Italia è arrivato fino a 942,46€ (differenza di prezzo tra le medie delle proposte più economiche e quelle meno).

“L’Osservatorio prezzi di 6sicuro.it, da sempre attento ai bisogni della clientela, nasce dalla volontà di rispondere alle crescenti esigenze di risparmio degli utenti, favorendo al tempo stesso una maggior trasparenza nel settore assicurativo” – dichiara Sylvain Querné, General Manager di 6sicuro.it. “L’Osservatorio sarà uno strumento innovativo, che coniugherà efficienza e facilità di fruizione, e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione tecnologica intrapreso da 6sicuro.it, a partire dal lancio dell’app 6sicuroevai la scorsa primavera”.